Соцучастковые организовали мастер-класс для воспитанников приюта "Улыбка" Общество

Фото: организаторы проекта

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Улыбка" прошел творческий мастер-класс по росписи гипсовых фигур. Его подготовили участники проекта "Социальный участковый".

Директор ГБУ "Социально-реабилитационный центр "Улыбка" Алла Ситник отметила, что гостей здесь уже воспринимают как друзей. По ее словам, социальные участковые и активисты "Движения Первых" из школы №190 регулярно приходят к детям, и ребята всегда ждут этих встреч.

"Они провели мастер-класс для наших ребят, дети были увлечены настолько, что не хотели уходить. Мы очень благодарны за это, потому что любые положительные социальные связи для наших детей очень важны", - сказала она.

Сотрудничество приюта и проекта продолжается третий год. За это время разовые акции переросли в системную работу, направленную на поддержку воспитанников и создание для них комфортной развивающей среды.

Так, в конце 2024 года в рамках акции "Твори Добро" по инициативе куратора проекта активисты помогли обновить одно из помещений центра. В кабинете психологической помощи они покрасили стены, сделав его более светлым и уютным. С этого момента сотрудничество стало постоянным.

В январе 2026 года социальные участковые и ученики школы №190 устроили для ребят новогодний праздник с концертными номерами, играми и подарками. Праздничная программа подарила воспитанникам яркие впечатления.

Очередной мастер-класс стал продолжением этой работы. Во время занятия дети смогли проявить фантазию и творческие способности, а также провести время в атмосфере поддержки. Организаторы считают, что подобные мероприятия помогают ребятам почувствовать уверенность в себе и значимость собственных успехов.

"Надеемся, что это доставило детям тепло, радость и уют. А самое главное понимание того, что они нужны и важны", - отметила социальный участковый Автозаводского района Екатерина Зиновьева.

Ученица 7 класса школы №190 Карина Нагина рассказала, что школьники регулярно участвуют в мероприятиях проекта, выступают перед детьми и ветеранами.

"Сегодня смогли подарить детям из реабилитационного центра волшебные улыбки, но главное, что мы научились понимать друг друга", - добавила она.

В центре добавили, что живое общение и искреннее участие взрослых имеют для воспитанников особую ценность. Проект "Социальный участковый" намерен продолжать совместную работу с приютом, развивая новые инициативы и создавая для детей пространство заботы и возможностей.