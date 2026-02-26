Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2026 17:12
Названы первые кандидаты на присвоение знака "Заслуженный донор Нижегородской области"
26 февраля 2026 17:07
Движение транспорта ограничат на Мызинском путепроводе в ночь на 27 февраля
26 февраля 2026 17:00
Нижегородские сироты-участники СВО получат приоритетное право на жилье
26 февраля 2026 16:38
Нижегородским школьникам рассказали о грамотном использовании нейросетей в учебном процессе
26 февраля 2026 16:30
Орден Мужества вручили семье нижегородского участника СВО Вячеслава Гудкова
26 февраля 2026 16:12
Соцучастковые организовали мастер-класс для воспитанников приюта "Улыбка"
26 февраля 2026 15:45
Более 3 тысяч камер подключили к АПК "Безопасный город" в Дзержинске
26 февраля 2026 15:15
Нижегородские хирурги прооперировали известного бойца Хатиева
26 февраля 2026 15:02
Межрегиональный киберспортивный турнир среди ветеранов СВО прошел в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 14:49
T2 установила рекорд по строительству сети в 2025 году
Общество

Соцучастковые организовали мастер-класс для воспитанников приюта "Улыбка"

26 февраля 2026 16:12 Общество
Соцучастковые организовали мастер-класс для воспитанников приюта Улыбка

Фото: организаторы проекта

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Улыбка" прошел творческий мастер-класс по росписи гипсовых фигур. Его подготовили участники проекта "Социальный участковый".

Директор ГБУ "Социально-реабилитационный центр "Улыбка" Алла Ситник отметила, что гостей здесь уже воспринимают как друзей. По ее словам, социальные участковые и активисты "Движения Первых" из школы №190 регулярно приходят к детям, и ребята всегда ждут этих встреч.

"Они провели мастер-класс для наших ребят, дети были увлечены настолько, что не хотели уходить. Мы очень благодарны за это, потому что любые положительные социальные связи для наших детей очень важны", - сказала она.

Сотрудничество приюта и проекта продолжается третий год. За это время разовые акции переросли в системную работу, направленную на поддержку воспитанников и создание для них комфортной развивающей среды.

Так, в конце 2024 года в рамках акции "Твори Добро" по инициативе куратора проекта активисты помогли обновить одно из помещений центра. В кабинете психологической помощи они покрасили стены, сделав его более светлым и уютным. С этого момента сотрудничество стало постоянным.

В январе 2026 года социальные участковые и ученики школы №190 устроили для ребят новогодний праздник с концертными номерами, играми и подарками. Праздничная программа подарила воспитанникам яркие впечатления.

Очередной мастер-класс стал продолжением этой работы. Во время занятия дети смогли проявить фантазию и творческие способности, а также провести время в атмосфере поддержки. Организаторы считают, что подобные мероприятия помогают ребятам почувствовать уверенность в себе и значимость собственных успехов.

"Надеемся, что это доставило детям тепло, радость и уют. А самое главное понимание того, что они нужны и важны", - отметила социальный участковый Автозаводского района Екатерина Зиновьева.

Ученица 7 класса школы №190 Карина Нагина рассказала, что школьники регулярно участвуют в мероприятиях проекта, выступают перед детьми и ветеранами.

"Сегодня смогли подарить детям из реабилитационного центра волшебные улыбки, но главное, что мы научились понимать друг друга", - добавила она.

В центре добавили, что живое общение и искреннее участие взрослых имеют для воспитанников особую ценность. Проект "Социальный участковый" намерен продолжать совместную работу с приютом, развивая новые инициативы и создавая для детей пространство заботы и возможностей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети социальные участковые
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных