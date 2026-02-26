Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2026 15:45
Более 3 тысяч камер подключили к АПК "Безопасный город" в Дзержинске
26 февраля 2026 15:15
Нижегородские хирурги прооперировали известного бойца Хатиева
26 февраля 2026 14:49
T2 установила рекорд по строительству сети в 2025 году
26 февраля 2026 14:26
ЛУКОЙЛ поддержал детскую школу искусств
26 февраля 2026 13:08
Мобильный интернет ускорили в районе НТТОС в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 13:02
Трехэтажный самострой снесут в Сормове по решению суда
26 февраля 2026 12:49
Эксклюзив
Нижегородский закон о противодействии борщевику принят во втором чтении
26 февраля 2026 12:14
Прямые авиарейсы в Норильск запустят из Нижнего Новгорода с 6 мая
26 февраля 2026 11:50
Эксклюзив
Полиция опровергла составление протокола на депутата Сатаева
26 февраля 2026 11:35
От нашлемников до маскировочных сетей: кстовские волонтёры объединились для помощи бойцам
Общество

Нижегородские хирурги прооперировали известного бойца Хатиева

26 февраля 2026 15:15 Общество
Нижегородские хирурги прооперировали известного бойца Хатиева

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

В городской клинической больнице №40 Нижнего Новгорода проведена успешная операция знаменитому бойцу смешанных единоборств Саиду Хатиеву. Об этом сообщил главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Во время недавнего боя Хатиев получил серьезную травму — перелом обеих лодыжек, визуально заметный на кадрах соревнований. Врач-травматолог Алексей Крупко, ранее уже лечивший спортсмена в 2023 году, подключился к проведению хирургического вмешательства.

Команда медиков ГКБ №40 успешно выполнила остеосинтез, стабилизируя кости обеих ног. Пациент благополучно выписан из больницы и приступил к курсу реабилитации.

Ранее сообщалось, что нижегородские хирурги провели сложную операцию пациентке с гигантским животом.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде с начала года хирурги спасли четырех человек с рассечением аорты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
03 февраля 2026 17:28
30-дневного младенца с тяжелым пороком сердца спасли в Нижнем Новгороде
26 января 2026 14:49
Нижегородский реаниматолог спас подавившуюся мясом москвичку
08 января 2026 15:48
Нижегородские врачи спасли строителя, упавшего с 32 этажа
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных