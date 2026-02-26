Нижегородские хирурги прооперировали известного бойца Хатиева Общество

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

В городской клинической больнице №40 Нижнего Новгорода проведена успешная операция знаменитому бойцу смешанных единоборств Саиду Хатиеву. Об этом сообщил главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Во время недавнего боя Хатиев получил серьезную травму — перелом обеих лодыжек, визуально заметный на кадрах соревнований. Врач-травматолог Алексей Крупко, ранее уже лечивший спортсмена в 2023 году, подключился к проведению хирургического вмешательства.

Команда медиков ГКБ №40 успешно выполнила остеосинтез, стабилизируя кости обеих ног. Пациент благополучно выписан из больницы и приступил к курсу реабилитации.

