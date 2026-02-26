Межрегиональный киберспортивный турнир среди ветеранов СВО прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

В Нижнем Новгороде прошел межрегиональный киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 среди ветеранов специальной военной операции. В соревновании приняли участие победители турниров, ранее проведенных в Нижегородской области и Республике Татарстан. Межрегиональные соревнования стали первыми киберсоревнованиями такого масштаба в России. Турнир организован в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России».

«Вместе с фондом «Защитники Отечества» министерство спорта региона ведет планомерную работу по вовлечению ветеранов СВО в спорт. Мы слышим их запросы и стараемся открывать новые направления – так и появилась идея проведения кибертурнира. «Обратная связь» от ветеранов позитивная – участие в любых командных соревнованиях возвращает дух боевого братства, пусть и на киберспортивной арене», - рассказала советник министра спорта Нижегородской области Лилия Ланская.

Игры транслировались в прямом эфире. Прямая трансляция позволила поддержать участников их друзьям, семьям и всем неравнодушным к теме зрителям.

«Проведенный в Нижнем Новгороде турнир стал ярким примером успешной интеграции современных цифровых технологий в процессы социальной поддержки и адаптации защитников Отечества. Киберспорт выступает не только как развлечение, но и как эффективный инструмент для развития командного духа, стратегического мышления и скорости реакции. Для ветеранов, вернувшихся со службы, такие турниры являются важным этапом реинтеграции в мирную жизнь, помогая наладить коммуникацию в новой, нейтральной и увлекательной среде», – отметила заместитель руководителя нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Ярослава Лапковская.

Всего участие в играх принимали шесть команд: три из Нижегородской области, в том числе одна, сформированная из участников программы «Герои. Нижегородская область», и три из Татарстана.

Первое и второе места в первом межрегиональном турнире по Counter-Strike 2 среди ветеранов СВО заняли команды Республики Татарстан, третье – команда «Совет ветеранов СВО» из Нижегородской области.

Алишер Кенжаев, один из членов команды-призера «Совет ветеранов СВО», после возвращения из зоны спецоперации занялся адаптивным спортом – присоединился к региональной команде по волейболу сидя. В свободное время увлекается компьютерной игрой Counter-Strike 2.

«На турнире классная атмосфера! Для нас, ветеранов, это возможность снова почувствовать плечо товарища, слаженность действий, ту самую командную работу, которая так важна. Только теперь — в виртуальном пространстве. Это помогает переключиться, дает положительные эмоции и новые знакомства. Мы усердно готовились к турниру», — поделился ветеран СВО Алишер Кенжаев.

Организаторами турнира выступили филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Нижегородской области, министерство спорта Нижегородской области.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России

Напомним, государственную программу «Спорт России» запустили с 2025 года, чтобы сделать спорт популярнее и улучшить качество жизни людей. Благодаря программе появляется все больше возможностей для занятий спортом: строятся стадионы и площадки с тренажерами, проводятся спортивно-массовые мероприятия, возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Кроме того, развиваются детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО.