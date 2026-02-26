Эксклюзив
Общество

Нижегородским школьникам рассказали о грамотном использовании нейросетей в учебном процессе

26 февраля 2026 16:38 Общество
Нижегородским школьникам рассказали о грамотном использовании нейросетей в учебном процессе

Фото: Минцифры РФ

Школьникам Нижегородской области рассказали о том, как грамотно использовать нейросети в учебе, в ходе урока на тему «Учись честно». Такие занятия проводятся в рамках проекта «Цифровой ликбез» в школах всего региона.

«Искусственный интеллект – полезный инструмент, однако важно понимать границы его применения. Мы призываем использовать технологии разумно: не заменять ими собственные усилия и знания, а привлекать лишь для поддержки и вдохновения. Например, искусственный интеллект может подсказать идеи для написания доклада, но создание полноценной работы остается задачей ученика. Аккуратность и ответственность необходимы каждому пользователю технологий, особенно школьникам», – отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Так, в школе №7 Нижнего Новгорода урок провел заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов. Он рассказал семиклассникам о работе с искусственным интеллектом, сделав упор на том, что использовать ИИ стоит только для проверки собственного решения, а не для выполнения задачи с нуля.

Спикер на конкретном примере объяснил детям, что нейросеть в любом случае стремится дать ответ, даже если изначальный вопрос составлен с грубой ошибкой. Тогда ИИ может использовать несуществующие факты, чтобы не оставить запрос без ответа.

Кроме того, Денис Запруднов познакомил ребят с основными правилами цифровой «гигиены», например, это касается бесконечного потока уведомлений, приходящих на телефон. Заместитель министра пояснил, как работает человеческий мозг и почему ему свойственно отвлекаться на любые раздражители, в данном случае – телефон.

Также спикер напомнил школьникам о базовых принципах кибербезопасности, которые помогут должным образом защитить денежные средства и персональные данные.

«Основные правила - это использование двухфакторной аутентификации, регулярное обновление паролей и проверка своих паролей на надежность через специальные базы. Объяснил детям, почему пуш-уведомления безопаснее обычных СМС, если вы хотите получить код-подтверждение для входа в банковское приложение или другие сервисы. Это необходимые знания как для детей, так и для взрослых, потому что, вопреки распространенному заблуждению, чаще всего жертвами мошенников становятся далеко не пенсионеры. Средний возраст таких жертв – 30-40 лет», – подчеркнул Денис Запруднов.

Заместитель министра также сделал акцент на том, что иногда дети становятся первым звеном в мошеннической схеме, направленной на хищение средств у их родителей. Поэтому, даже если ребенок сам не обладает деньгами, ему важно знать об угрозе мошенничества, уметь распознать эту угрозу и защититься от нее.

Урок на тему «Учись честно», подготовленный при поддержке благотворительного фонда «Вклад в будущее», проходит в школах всей Нижегородской области до 8 марта 2026 года включительно. На официальном сайте проекта «Цифровой ликбез» размещены методические материалы для учителей и тест, который поможет ученикам проверить и закрепить свои знания.

Напомним, что «Цифровой ликбез» проводится в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Проект «Цифровой ликбез» предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Организационно-методическое сопровождение проекта в Нижегородской области осуществляет Нижегородский институт развития образования.

Теги:
ИИ Минцифры
