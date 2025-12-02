Нижегородский "Экоториум" стал победителем "Зелёной премии-2025" Общество

Фото: организаторы премии

Центр экологического просвещения «Экоториум», реализуемый при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, стал победителем «Зелёной премии-2025» в номинации «Экологические центры».

Премия организована Российским экологическим оператором (РЭО) при поддержке Правительства РФ и Минприроды России и вручалась уже в пятый раз. В этом году на премию поступило более 7 000 заявок со всех регионов России, из которых лишь немногие были включены в шорт-лист. «Экоториум» успешно прошёл этап защиты и стал победителем в одной из ключевых общественных номинаций.

«Экоториум» - современная интерактивная площадка, созданная для экологического образования детей, подростков и взрослых. Здесь доступным и увлекательным языком рассказывают о принципах устойчивого развития, правилах раздельного сбора отходов и бережном отношении к природе.

Центр объединяет экологическое образование, медиа, творчество и научно-исследовательские практики. В «Экоториуме» работают эколаборатория, медиашкола «Голос природы», творческие мастерские и программы для дошкольников, реализуются инициативы по рециклингу и экоарту, а также создаются собственные медиапроекты, включая детский подкаст «Эконавигатор». Каждый год центр проводит более 400 мероприятий и формирует активное сообщество эковолонтеров.

«Эта награда подтверждает, что мы движемся в верном направлении. «Экоториум» стал площадкой, где современные технологии, образование и инициативы объединяются для реальных экологических изменений. Победа вдохновляет нас на новые проекты, которые сделают экологическую культуру доступной каждому», — отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин.

«Зелёная премия» - одна из ключевых наград в сфере экологии в России, направленная на поддержку и популяризацию лучших практик по сохранению окружающей среды и развитию экологической культуры.

Напомним, с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей: это создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».