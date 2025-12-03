Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Андрей Костин: снижение ключевой ставки ЦБ станет позитивным сигналом для фондового рынка

03 декабря 2025 10:56 Экономика
Фото: предоставлено ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью каналу "Россия 1" отметил, что снижение ключевой ставки Банка России окажет положительное влияние на фондовый рынок. По его словам, дальнейшее уменьшение ставки создаст благоприятные условия для увеличения инвестиций.

"Мы надеемся, что ключевая ставка продолжит снижаться. Это будет способствовать тому, что граждане начнут активнее инвестировать в фондовый рынок", – сказал глава ВТБ. Банки будут следовать за изменениями ключевой ставки Центрального банка, добавил он.

Напомним, 24 октября совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – с 17% до 16,5%. Несмотря на это, уровень инфляции по-прежнему превышает 4% в годовом исчислении, и Центробанк продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику для достижения своих целей по инфляции.

ВТБ ЦБ РФ
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных