Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 декабря 2025 13:58Полмиллиона рублей взыскали с нижегородского ТСЖ за падение глыбы льда на авто
03 декабря 2025 13:11Арестованного экс-главу "Теплоэнерго" Илью Халтурина допросили в суде
03 декабря 2025 11:26Еще одно уголовное дело завели после ДТП с автобусами под Арзамасом
03 декабря 2025 10:40Уголовное дело возбудили после массового ДТП на М-12 под Арзамасом
03 декабря 2025 09:00Оборот наркотиков вырос на 24,4% в Нижегородской области
03 декабря 2025 07:24Появились новые данные о пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом
03 декабря 2025 07:00Мошенники выманили у нижегородцев более 71 млн рублей за неделю
02 декабря 2025 22:40Опубликованы фото с места массового ДТП на М-12 в Арзамасском округе
02 декабря 2025 22:23Что известно о задержании первого заммэра Нижнего Новгорода Егорова
02 декабря 2025 22:02Задержан нижегородский вице-мэр Сергей Егоров
Происшествия

Полмиллиона рублей взыскали с нижегородского ТСЖ за падение глыбы льда на авто

03 декабря 2025 13:58 Происшествия
Полмиллиона рублей взыскали с нижегородского ТСЖ за падение глыбы льда на авто

Фото: Александр Воложанин

Жительница Нижнего Новгорода добилась через суд компенсации после того, как на её автомобиль с крыши многоквартирного дома сошли снег и лед. Благодаря действиям судебного пристава с товарищества собственников жилья (ТСЖ) были взысканы средства на восстановление машины, а также компенсация морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

Инцидент произошел во дворе дома, находящегося под управлением ТСЖ. Владелица пострадавшего авто подала иск, требуя возместить материальный ущерб. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, пришёл к выводу, что управляющая организация ненадлежащим образом исполнила свои обязанности по обслуживанию крыши и прилегающей территории. По решению суда в пользу пострадавшей были взысканы средства на ремонт машины, компенсация морального вреда, а также штраф — в общей сложности сумма превысила 500 тысяч рублей.

После вступления решения в законную силу исполнительный лист был передан в Приокский районный отдел судебных приставов Нижнего Новгорода. Сотрудник службы уведомил ТСЖ о возбуждении исполнительного производства и разъяснил порядок и сроки добровольного исполнения судебного решения.

Однако организация не предприняла действий по погашению долга в установленный срок. В связи с этим пристав принял меры принудительного исполнения и наложил взыскание на денежные средства, размещённые на расчетных счетах ТСЖ. В полном объеме были списаны как основная сумма долга, так и исполнительский сбор за просрочку — более 27 тысяч рублей.

В результате принятых мер права владелицы авто, пострадавшего из-за халатности управляющей организации, восстановлены.

Ранее сообщалось, что снежная масса с крыши травмировала сотрудников банка в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лед ТСЖ ФССП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных