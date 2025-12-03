Полмиллиона рублей взыскали с нижегородского ТСЖ за падение глыбы льда на авто Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Жительница Нижнего Новгорода добилась через суд компенсации после того, как на её автомобиль с крыши многоквартирного дома сошли снег и лед. Благодаря действиям судебного пристава с товарищества собственников жилья (ТСЖ) были взысканы средства на восстановление машины, а также компенсация морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

Инцидент произошел во дворе дома, находящегося под управлением ТСЖ. Владелица пострадавшего авто подала иск, требуя возместить материальный ущерб. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, пришёл к выводу, что управляющая организация ненадлежащим образом исполнила свои обязанности по обслуживанию крыши и прилегающей территории. По решению суда в пользу пострадавшей были взысканы средства на ремонт машины, компенсация морального вреда, а также штраф — в общей сложности сумма превысила 500 тысяч рублей.

После вступления решения в законную силу исполнительный лист был передан в Приокский районный отдел судебных приставов Нижнего Новгорода. Сотрудник службы уведомил ТСЖ о возбуждении исполнительного производства и разъяснил порядок и сроки добровольного исполнения судебного решения.

Однако организация не предприняла действий по погашению долга в установленный срок. В связи с этим пристав принял меры принудительного исполнения и наложил взыскание на денежные средства, размещённые на расчетных счетах ТСЖ. В полном объеме были списаны как основная сумма долга, так и исполнительский сбор за просрочку — более 27 тысяч рублей.

В результате принятых мер права владелицы авто, пострадавшего из-за халатности управляющей организации, восстановлены.

