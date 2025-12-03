Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородским бойцам СВО подарили грузопассажирский автомобиль

03 декабря 2025 20:00 Общество
Нижегородским бойцам СВО подарили грузопассажирский автомобиль

Фото: Дмитрий Музыка

Координационный центр по поддержке военнослужащих и их семей, действующий на базе Дома народного единства, предоставил нижегородским участникам СВО грузопассажирский автомобиль. Ключи бойцам передали руководитель учреждения Роман Кошелев и главный специалист центра по взаимодействию с воинскими частями, участник программы "Герои. Нижегородская область" Владимир Петрухов.

Кошелев отметил, что машина ранее находилась на балансе одного из социальных учреждений Арзамаса, а волонтёры, специализирующиеся на ремонте автомобилей, привели её в состояние, соответствующее необходимым техническим характеристикам. Он подчеркнул, что транспорт передаётся нижегородцам, выполняющим задачи на передовой, чтобы усилить их возможности.

По его Кошелева, общая цель — объединять усилия и делать всё возможное для достижения Победы, и в работе координационного центра участвует большое число организаций и жителей региона, искренне поддерживающих военнослужащих.

Автомобиль направят в инженерно-сапёрное подразделение, где служат бойцы из Нижегородской области. Транспорт планируется использовать для перевозки личного состава и доставки различных видов грузов.

Военнослужащие подчеркнули, что техника в зоне СВО особенно востребована, поскольку от неё зависит мобильность и бесперебойная работа подразделений. По их словам, новый автомобиль позволит оперативно выполнять поставленные задачи. Они отметили, что поддержка земляков играет важную роль, укрепляет уверенность и моральный настрой, и выразили благодарность всем, кто помогает.

Ветеран СВО Владимир Петрухов добавил, что в регионе ведётся масштабная и систематическая работа по оказанию поддержки военнослужащим и их семьям. Он сообщил, что центр регулярно оказывает адресную помощь подразделениям и семьям участников СВО, обеспечивая бойцов всем необходимым для выполнения их службы.

На сегодняшний день координационный центр обработал почти 3 400 обращений, а в зону СВО уже направлено более 280 грузовых и легковых автомобилей, а также 770 гуманитарных конвоев общим весом около 4 900 тонн. Работа продолжается без перерывов.

Напомним, координационный центр по поддержке военнослужащих и их семей создан на базе Дома народного единства в октябре 2022 года. Его деятельность включает формирование и отправку гуманитарной помощи в зону СВО, поддержание связи с воинскими частями, координацию межведомственного взаимодействия, работу с обращениями военнослужащих и их близких, а также проведение мероприятий, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Сообщалось, что Нижегородская область направила 17 млрд рублей на помощь бойцам СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

гуманитарная помощь Дом народного единства СВО
