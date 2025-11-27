Новая группа добровольцев отправилась на боевую подготовку из Нижнего Новгорода Общество

Фото: Дом народного единства

Очередная группа добровольцев из Нижнего Новгорода отправилась на боевую подготовку перед началом службы в зоне проведения специальной военной операции. К будущей службе присоединились как нижегородцы, так и жители других регионов. Все они заключили контракты, прошли медицинский осмотр и получили дополнительное снаряжение, необходимое для выполнения поставленных задач.

Среди добровольцев — прапорщик из Хабаровска, имеющий опыт участия в чеченской кампании. По его словам, участие в СВО - это способ защитить будущее своих детей и исполнить долг перед страной.

"Военная служба — это мужская обязанность. Считаю, что за действиями Украины стоит Запад, который пытается переписать историю в свою пользу. Мы сталкиваемся с большим количеством подлости с их стороны. Но я уверен, что победа будет за Россией — у нас сильное командование, опытные бойцы и единый народ", — подчеркнул он.

В составе группы также есть доброволец из Ростовской области, который подписывает военный контракт уже во второй раз. По его словам, он возвращается на службу, чтобы продолжить борьбу за справедливость и восстановление мира.

"Настал момент снова помочь стране. Цель — устранение нацистского режима противника. Во время первой службы я был помощником гранатомётчика в штурмовом подразделении. Сейчас возвращаюсь в свой отряд — продолжать зачистку территорий и их освобождение. Мы обязательно победим, потому что с нами правда", — заявил он.

Государство оказывает добровольцам и их семьям всестороннюю поддержку. В частности, всем, кто заключает контракт и отправляется в зону СВО, выдается сертификат на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Воспользоваться этим правом можно спустя два года с момента получения документа.

Дополнительно в регионе действует механизм военных социальных контрактов. В рамках этой программы семьям военнослужащих предоставляются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, льготы на оплату коммунальных услуг и посещение детских садов, а также другие меры социальной поддержки. Каждой семье обеспечивается персональное сопровождение.

Организацию отправки жителей Нижегородской области к месту службы курирует координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и членов их семей. Центр работает на базе Дома народного единства. Параллельно регион продолжает оказывать гуманитарную помощь участникам спецоперации, регулярно направляя грузы в зону СВО.

Получить подробную информацию о прохождении военной службы по контракту, условиях и комплекте выдаваемого снаряжения можно в Центре набора добровольцев по телефону 8-800-10-17-017 или на сайте служунн.рф. Единый пункт отбора находится по адресу Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

Ранее сообщалось, что в 2025 году регион направил на военные соцконтракты 3,2 млрд рублей.

Также напомним, что губернатор Глеб Никитин призвал работодателей не мешать вступлению сотрудников в "БАРС-НН".