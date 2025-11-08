Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2025 18:20Нижегородцы отправили бойцам СВО технику и гумпомощь
08 ноября 2025 17:06Евгений Люлин показал своих хвостатых помощников на ферме
08 ноября 2025 13:41Рысь вышла на прогулку в Городецком районе — видео
08 ноября 2025 12:30В Нижнем Новгороде утвердят зоны запрета продажи алкоголя
08 ноября 2025 10:25Штрафы за продажу вейпов хотят ввести в Нижегородской области
08 ноября 2025 09:40Глеб Никитин остался недоволен состоянием медицины в Балахне
08 ноября 2025 08:0042 млн рублей выделено на содержание паромной переправы Павлово–Тумботино
07 ноября 2025 20:02В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
07 ноября 2025 19:00Движение на участке улицы Пролетарской ограничат до 31 декабря
07 ноября 2025 18:30Использовать ИИ для активного долголетия предложили нижегородские ученые
Общество

Нижегородцы отправили бойцам СВО технику и гумпомощь

08 ноября 2025 18:20 Общество
Нижегородцы отправили бойцам СВО технику и гумпомощь

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Жители Канавинского района Нижнего Новгорода отправили очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. К акции присоединились сотрудники районной администрации, представители общественных организаций и активные горожане, сообщили в администрации города.

По словам главы Канавинского района Артёма Иванова, подобные инициативы проходят регулярно. Он отметил, что участие в этот раз приняли члены совета по межнациональным отношениям, общественные объединения и просто неравнодушные жители.

В этот раз в зону СВО были направлены 12 мотоциклов, 2 квадроцикла и автомобиль УАЗ "Патриот". Кроме того, активисты и жители собрали для бойцов инструменты и маскировочные сети.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Нижегородской области отправило очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Канавинский район СВО
Поделиться:
Новости по теме
01 ноября 2025 14:31Нижегородец Роман Пермяков отправил еще один гуманитарный груз на СВО
23 октября 2025 14:39Приволжские таможенники направили жителям ДНР 40 тонн гуманитарной помощи
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных