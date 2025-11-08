Нижегородцы отправили бойцам СВО технику и гумпомощь Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Жители Канавинского района Нижнего Новгорода отправили очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. К акции присоединились сотрудники районной администрации, представители общественных организаций и активные горожане, сообщили в администрации города.

По словам главы Канавинского района Артёма Иванова, подобные инициативы проходят регулярно. Он отметил, что участие в этот раз приняли члены совета по межнациональным отношениям, общественные объединения и просто неравнодушные жители.



В этот раз в зону СВО были направлены 12 мотоциклов, 2 квадроцикла и автомобиль УАЗ "Патриот". Кроме того, активисты и жители собрали для бойцов инструменты и маскировочные сети.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Нижегородской области отправило очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО.