Нижегородцы отправили бойцам СВО технику и гумпомощь

Жители Канавинского района Нижнего Новгорода отправили очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. К акции присоединились сотрудники районной администрации, представители общественных организаций и активные горожане, сообщили в администрации города.
По словам главы Канавинского района Артёма Иванова, подобные инициативы проходят регулярно. Он отметил, что участие в этот раз приняли члены совета по межнациональным отношениям, общественные объединения и просто неравнодушные жители.
В этот раз в зону СВО были направлены 12 мотоциклов, 2 квадроцикла и автомобиль УАЗ "Патриот". Кроме того, активисты и жители собрали для бойцов инструменты и маскировочные сети.
