Баскетболисты "Пари НН" уступили "Бетсити Парма" в концовке матча

Баскетболисты "Пари НН" не смогли удержать преимущество и проиграли "Бетсити Парме" на выезде со счётом 85:93. Нижегородцы вели в счёте почти три четверти.
Матч начался удачно для гостей. Быстро удалось захватить инициативу и повести. Первая четверть завершилась в пользу "Пари НН" — 28:22.
Во второй четверти команда Сергея Козина продолжала контролировать игру и удерживать преимущество, но к большому перерыву "Парма" сократила отставание — 46:51.
В третьей четверти нижегородцы продолжал лидировать. Перед заключительным отрезком счёт был 79:72 в пользу гостей.
Однако в четвёртой четверти пермяки переломили ход игры и сравняли счёт. Нижегородцы допустили несколько ошибок, проиграли подбор и не справились с концовкой.
"Держались три четверти, и немного нам не хватило где-то свежести, правильности принятия решений. За четвертую четверть сделали пять потерь и не смогли ответить на агрессию "Пармы", не хватило нам размеров, проиграли подбор, но три четверти неплохо двигали мяч, двадцать четыре результативные передачи. Сыграли неплохо, но не хватило свежести в конце игры", - отметил главный тренер БК "Пари НН".
Следующий матч (6+) "Пари НН" сыграет дома 10 декабря против УНИКСа.
