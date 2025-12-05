Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Спорт

Баскетболисты "Пари НН" уступили "Бетсити Парма" в концовке матча

05 декабря 2025 09:48 Спорт
Баскетболисты Пари НН уступили Бетсити Парма в концовке матча

Фото: БК "Пари НН"

Баскетболисты "Пари НН" не смогли удержать преимущество и проиграли "Бетсити Парме" на выезде со счётом 85:93. Нижегородцы вели в счёте почти три четверти.

Матч начался удачно для гостей. Быстро удалось захватить инициативу и повести. Первая четверть завершилась в пользу "Пари НН" — 28:22.

Во второй четверти команда Сергея Козина продолжала контролировать игру и удерживать преимущество, но к большому перерыву "Парма" сократила отставание — 46:51.

В третьей четверти нижегородцы продолжал лидировать. Перед заключительным отрезком счёт был 79:72 в пользу гостей.

Однако в четвёртой четверти пермяки переломили ход игры и сравняли счёт. Нижегородцы допустили несколько ошибок, проиграли подбор и не справились с концовкой.

"Держались три четверти, и немного нам не хватило где-то свежести, правильности принятия решений. За четвертую четверть сделали пять потерь и не смогли ответить на агрессию "Пармы", не хватило нам размеров, проиграли подбор, но три четверти неплохо двигали мяч, двадцать четыре результативные передачи. Сыграли неплохо, но не хватило свежести в конце игры", - отметил главный тренер БК "Пари НН".

Следующий матч (6+) "Пари НН" сыграет дома 10 декабря против УНИКСа.

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" прервал пятиматчевую серию поражений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Баскетбол БК "Пари НН" Спорт
