Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
04 декабря 2025 09:40ХК "Старт" одержал третью домашнюю победу подряд
03 декабря 2025 22:13Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у ЦСКА в серии буллитов
03 декабря 2025 11:59Церемония награждения спортсменов-паралимпийцев прошла в Дзержинске
03 декабря 2025 11:44Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую Ледовую арену в марте
03 декабря 2025 09:38Волейболисты "Горького" всухую уступили "Динамо"
01 декабря 2025 22:03Московское "Динамо" всухую разгромило "Торпедо"
01 декабря 2025 09:25Футзалисты "Торпедо" уступили в первом матче четвертьфинала Кубка России
30 ноября 2025 17:3077-летняя нижегородка номинирована на международную премию для стримеров
29 ноября 2025 17:31"Пари НН" прервал серию проигрышей победой над "Акроном"
28 ноября 2025 23:12"Торпедо" уступило минскому "Динамо" в третий раз в сезоне
Спорт

ХК "Старт" одержал третью домашнюю победу подряд

04 декабря 2025 09:40 Спорт
ХК Старт одержал третью домашнюю победу подряд

Фото: ХК "Старт"

Хоккеисты нижегородского "Старта" продолжают уверенно выступать на домашнем льду, оформив третью победу подряд. В матче чемпионата России команда Андрея Рушкина обыграла "СКА-Уральский Трубник" с футбольным счетом 1:0.

Единственный мяч встречи был забит на 56-й минуте. Иван Нечаев выполнил точную передачу с левого фланга, и Пётр Цыганенко мощным ударом отправил мяч в верхний угол ворот, не оставив шансов голкиперу гостей.

В составе "Старта" произошли минимальные изменения по сравнению с предыдущей игрой. Единственным отсутствующим стал Денис Котков. Капитанскую повязку в этом матче надел Анатолий Голубков.

Впереди у "Старта" выездной поединок в Абакане против "Саян", который состоится 6 декабря. Следующая домашняя игра (6+) пройдет 10 декабря. Соперником станет "Ак Барс-Динамо".

Ранее сообщалось, что "Торпедо" обыграло ЦСКА по буллитам в Москве.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
03 декабря 2025 09:38Волейболисты "Горького" всухую уступили "Динамо"
01 декабря 2025 09:25Футзалисты "Торпедо" уступили в первом матче четвертьфинала Кубка России
29 ноября 2025 17:31"Пари НН" прервал серию проигрышей победой над "Акроном"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных