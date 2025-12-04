ХК "Старт" одержал третью домашнюю победу подряд

Фото:
Хоккеисты нижегородского "Старта" продолжают уверенно выступать на домашнем льду, оформив третью победу подряд. В матче чемпионата России команда Андрея Рушкина обыграла "СКА-Уральский Трубник" с футбольным счетом 1:0.
Единственный мяч встречи был забит на 56-й минуте. Иван Нечаев выполнил точную передачу с левого фланга, и Пётр Цыганенко мощным ударом отправил мяч в верхний угол ворот, не оставив шансов голкиперу гостей.
В составе "Старта" произошли минимальные изменения по сравнению с предыдущей игрой. Единственным отсутствующим стал Денис Котков. Капитанскую повязку в этом матче надел Анатолий Голубков.
Впереди у "Старта" выездной поединок в Абакане против "Саян", который состоится 6 декабря. Следующая домашняя игра (6+) пройдет 10 декабря. Соперником станет "Ак Барс-Динамо".
