"Торпедо-Горький" обыграл "Торос" и прервал серию поражений Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

3 декабря хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали важную выездную победу в Нефтекамске, прервав затянувшуюся серию из пяти поражений. В матче против "Тороса" нижегородцы победили со счётом 4:2.

Начало встречи осталось за хозяевами, но оборона "горьковчан" во главе с Дмитрием Дагестанским выстояла. На экваторе первого периода гости провели стремительную контратаку "два в одного", которую точным броском завершил Сергей Одиноков — 0:1 До конца периода "Торпедо-Горький" сумел забросить ещё одну шайбу, но после видеопросмотра арбитры отменили взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Во втором игровом отрезке "Торос" сумел сравнять счёт. Однако подопечные Дмитрия Космачева быстро вернули себе преимущество: сначала отличился Руслан Газизов, а затем Никита Рожков — 1:3.

В начале третьего периода "Торпедо-Горький" укрепил своё лидерство. Четвёртую шайбу забросил Матвей Уткин, а результативную передачу на свой счёт записал 17-летний Глеб Пугачёв, для которого это стало первым очком в ВХЛ — 1:4. За несколько минут до окончания матча хозяева сократили отставание, но отыграться не смогли. Финальная сирена зафиксировала счет — 2:4 в ползу нижегородцев.

С 38 очками "автозаводцы" находятся на 13 строчке таблицы регулярного чемпионата.

9 декабря "Торпедо-Горький" сыграет (6+) на своём льду против пермского "Молота".

Ранее сообщалось, что в этот же день "Торпедо" по буллитам обыграло ЦСКА. Буллит Ильи Чефанова, вызванного в основу, стал победным.