Церемония награждения спортсменов-паралимпийцев прошла в Дзержинске

03 декабря 2025 11:59 Спорт
Фото: пресс-служба ЗСНО

2 декабря в региональном центре адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске Нижегородской области состоялась XIX Торжественная церемония награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». В церемонии приняли участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, представители регионального правительства и министерства спорта, мэр Дзержинска Михаил Клинков, выдающиеся спортсмены-паралимпийцы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственный адрес участникам и гостям мероприятия. Его огласил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Лауреатами XIX Церемонии стали спортсмены-паралимпийцы, показавшие выдающиеся спортивные результаты на чемпионатах мира и Европы в 2025 году, а также тренеры, обеспечившие подготовку спортсменов, и люди, внесшие большой вклад в развитие Паралимпийского движения в нашей стране.

Как написал в своем в МАХ-канале Евгений Люлин, в Дзержинске собрались атлеты, тренеры, журналисты со всей страны. «Главными героями, конечно, стали спортсмены, которые, несмотря на все санкции, в 2025 году успешно выступали на чемпионатах мира и Европы, становились победителями. По итогам сезона вошли в топ-10 сборных команд, собравших самый богатый медальный урожай! Мы можем гордиться, что среди элиты мирового параспорта много наших земляков. Вручил награды победителям в номинации «Преодоление» Андрею Вдовину и Дмитрию Сафронову, а также Евгению Торсунову – легкоатлеты показали великолепные результаты. Также как и пловцы, и футболисты. Награждали не только спортсменов, но и тренеров. Когда хрупкая незрячая девушка-тренер готовит чемпиона по плаванию среди слепых – это тоже подвиг», - отметил спикер регионального парламента.

«Премия «Возвращение в жизнь» проводится уже 20 лет. Она стала символом мужества, твердости характера, воли, целеустремленности и силы духа. Ее лауреаты – лучшие паралимпийцы страны, которые добились выдающихся результатов и своими победами вдохновляют всю Россию. Они являются примером для тысяч людей. Поздравляю всех лауреатов премии «Возвращение в жизнь». Это признание ваших спортивных достижений», - сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Ведущими церемонии стали Заслуженный журналист Российской Федерации, пятикратный лауреат национальной премии ТЭФИ, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта международного класса по фигурному катанию, корреспондент «Матч ТВ» Эмма Гаджиева.

Лауреаты премии «Возвращение в жизнь» были определены в 10 номинациях, отражающих их жизненные истории и путь на спортивном поприще: «Преодоление», «Я люблю тебя, жизнь», «Личным примером», «Сила в воле», «Точка опоры», «И жизнь, и слезы, и любовь…», «Поворот судьбы», «Что наша жизнь? – борьба!», «Второе дыхание», «Возвращение в жизнь».

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин получил награду в номинации «Точка опоры».

«Дзержинск каждый день доказывает, что является столицей российского параспорта. Глава Паралимпийского комитета РФ Павел Алексеевич Рожков так прямо и сказал, заявив, что нигде больше нет такого плотного графика соревнований: чемпионаты по следж-хоккею, ПОДА-футболу, в этом году впервые приняли Кубок защитников Отечества ПФО. Это высокая оценка общего труда депутатов, правительства области, администрации и думы Дзержинска. Вместе мы развиваем спортивную инфраструктуру, готовим чемпионов с детсада – открываем спорткомплексы для деток с ОВЗ. В планах - построить гостиницу с условиями для комфортного размещения спортсменов с ограниченными возможностями. Все эти усилия не зря! На церемонии прогремела новость о том, что спортивный арбитраж CAS обязал допустить наших параатлетов на международные соревнования лыжников и сноубордистов – с российским флагом и гимном! Дзержинск продолжит готовить новых чемпионов, доказывая всему миру, что русские не сдаются!» – подчеркнул спикер регионального парламента.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Законодательное собрание Награды Паралимпийцы
