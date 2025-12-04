На реконструкцию нижегородского бассейна "Динамо" выделено еще 20 млн рублей

Фото:
На восстановление здания бассейна "Динамо" в Нижнем Новгороде направят ещё свыше 20 миллионов рублей. Информация о дополнительном финансировании размещена на официальном портале госзакупок.
Заказчиком выступает государственное предприятие Нижегородской области "Лидеры спорта", подрядчиком — компания "Европарк". Закупка была осуществлена в один день, 2 декабря, у единственного поставщика, который занимается воостановлением объекта.
Напомним, бассейн "Динамо" был построен в 1936 году, а с 1990-х годов здание находилось в запустении. Контракт на восстановление был заключен летом 2024 года. Тогда сообщалось, что на его восстановление выделено 137 миллионов рублей.
После завершения работ в обновленном здании планируется разместить залы для борьбы, бокса и тайского бокса, а также фитнес-центр. Сам комплекс получит название "Город Горький". Архитектурный проект реконструкции разработал нижегородский архитектор Владимир Миронов, известный также как автор проекта центра бокса в Городце.
Ранее сообщалось, что на облицовку фасада бассейна выделили 15 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+