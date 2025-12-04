Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Спорт

На реконструкцию нижегородского бассейна "Динамо" выделено еще 20 млн рублей

04 декабря 2025 18:00 Спорт
На реконструкцию бассейна Динамо в Нижнем Новгороде выделено еще 20 млн рублей

Фото: Яндекс.Карты

На восстановление здания бассейна "Динамо" в Нижнем Новгороде направят ещё свыше 20 миллионов рублей. Информация о дополнительном финансировании размещена на официальном портале госзакупок.

Заказчиком выступает государственное предприятие Нижегородской области "Лидеры спорта", подрядчиком — компания "Европарк". Закупка была осуществлена в один день, 2 декабря, у единственного поставщика, который занимается воостановлением объекта. 

Напомним, бассейн "Динамо" был построен в 1936 году, а с 1990-х годов здание находилось в запустении. Контракт на восстановление был заключен летом 2024 года. Тогда сообщалось, что на его восстановление выделено 137 миллионов рублей.

После завершения работ в обновленном здании планируется разместить залы для борьбы, бокса и тайского бокса, а также фитнес-центр. Сам комплекс получит название "Город Горький". Архитектурный проект реконструкции разработал нижегородский архитектор Владимир Миронов, известный также как автор проекта центра бокса в Городце.

Ранее сообщалось, что на облицовку фасада бассейна выделили 15 млн рублей. 

бассейн Реконструкция Ремонтные работы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных