Инициированный Люлиным проект стал участников премии в области развития корпоративного спорта Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижнем Новгороде подвели итоги присвоения I региональной премии в области развития корпоративного спорта. Депутат Заксобрания, руководитель аппарата парламента, председатель физкультурно-спортивного клуба «Парламент» Максим Ребров представил жюри проект Законодательного собрания – «Спартакиада среди работников законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области» в номинации «Лучшее корпоративное спортивное событие».

Мероприятие прошло в рамках IV ежегодной конференции по развитию корпоративного спорта в Нижегородской области на площадке Академия Маяк им. А. Д. Сахарова.

«Спартакиада проводится с 2004 года по инициативе председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, который возглавлял тогда региональный парламент III созыва. Прошли годы, а Евгений Борисович и сегодня является нашим идейным вдохновителем и одним из главных амбассадоров нашего спортивного движения. Наша главная цель – объединить депутатов, сотрудников Заксобрания и наших коллег из муниципалитетов, создать площадку для неформального общения, показать своим примером, что быть в спорте – круто, зарядить участников спортивными эмоциями и атмосферой дружбы. Мы горды, что самому старшему участнику нашей Спартакиады – 80 лет, и его спортивные достижения еще впереди!» – отметил Максим Ребров.

Спартакиада проводится по 18 видам спорта: лыжи, настольный теннис, дартс, боулинг, мини-гольф, шахматы, плавание, ГТО, стрельба, мини-футбол, волейбол, легкая атлетика и многое другое. С 2023 года организуются соревнования по исконно русскому спорту – городкам, а ежегодный туристический слет является ярким спортивным командообразующим событием.

Соревнования проводятся на различных спортивных площадках муниципалитетов – в ФОКах, центрах спорта Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Семенова, Бора и других муниципалитетов. География Спартакиады постоянно расширяется.

«У нас есть свои рекорды: наши лыжники прошли более 2,5 тысяч километров, наши пловцы проплыли свыше 38 километров, депутаты – участники Спартакиады вместе пробежали более 51 километра, а на соревнованиях по стрельбе участники выпустили почти 9 тысяч патронов по мишеням», – рассказал Максим Ребров.