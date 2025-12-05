"Война с мифами": нижегородцам представили фильм о защите исторической правды Культура и отдых

Фото: Полина Зубова

В Центре культуры "Рекорд" состоялась премьера документального фильма "Война с мифами" (6+), приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на противодействие искажению исторических фактов, мифологизации событий и распространению недостоверной информации о прошлом России.

Работа над фильмом велась при участии Нижегородского музея-заповедника, регионального отделения Российского исторического общества, политолога Антона Шмелева и журналиста Сергея Мазина. В 25-минутном фильме представлены три сюжета, каждый из которых раскрывает и опровергает распространенные мифы о событиях XX века.

"Сейчас, когда идет специальная военная операция, да и еще до ее начала, мы наблюдаем, как на протяжении десятилетий западные страны предпринимают попытки систематически переосмыслить и пересказать историю. Особенно это заметно сегодня — по количеству медиапроектов в интернете, которые день за днем публикуют материалы, от которых, честно говоря, волосы встают дыбом. К сожалению, таких материалов очень много, и что особенно тревожно — сделаны они часто очень качественно. Неподготовленный человек может легко не распознать подмену, не отличить правду от искажения. Именно поэтому мы ежегодно должны вкладывать ресурсы и привлекать талантливых людей, чтобы рассказывать правду. Ведь, знаете, говорить правду — это легко и приятно. А особенно важно говорить правду с опорой на документы. Это и отличает нашу коммуникацию — мы всегда подтверждаем историческую правду фактами и документами", — заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Один из разоблачаемых в фильме мифов касается истории знаменитого "Марша авиаторов". Гендиректор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов рассказал, как песня, написанная в 1920-х годах советскими композитором и поэтом, была позже присвоена немецкими коммунистами, а затем — нацистами. Однажды на "Радио Свобода"* прозвучало утверждение, что советские якобы украли эту песню у фашистов. Однако расследование подтвердило её подлинное происхождение. Этот пример, по словам Филиппова, показывает, как даже незначительные искажения могут глубоко влиять на восприятие истории.

Кроме того, зрители смогли услышать оригинальное исполнение "Марша авиаторов" с отреставрированного граммофона.

Ветеран органов государственной безопасности Алексей Леонтьев выступил с докладом о фальсификации истории на примере деятельности Фонда содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал"**. Он отметил, что подмена фактов и манипуляции с источниками часто используются для формирования искаженного образа прошлого, подрыва национальной идентичности и разрушения исторической памяти.

Леонтьев рассказал, что деятельность ряда неправительственных организаций, в том числе "Мемориала", нередко сопровождалась игнорированием исторического контекста и акцентом на негативных аспектах, что позволяло формировать одностороннюю и предвзятую картину.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий ННГУ имени Лобачевского Антон Шмелев подробно осветил тему технологий создания исторических мифов. По его словам, мифы могут быть как глобальными, так и локальными, но все они воздействуют на сознание, особенно молодежи.

Шмелев отметил, что мифотворчество — это не просто искажение фактов, а инструмент политического и идеологического воздействия. На примере фигуры Ивана Грозного он показал, как в англоязычном сегменте интернета российские исторические фигуры представлены исключительно в негативном ключе, в то время как аналогичные действия западных правителей трактуются иначе.

Авторы фильма подчеркивают, что борьба за историческую правду — это систематическая работа, которую необходимо продолжать ежегодно.

Фильм "Война с мифами" станет частью образовательных программ и будет показан на уроках истории, чтобы донести до школьников и студентов проверенные и документально подтвержденные знания о прошлом страны.



*"Радио Свобода" признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией.

**международное общество "Мемориал" признано в РФ иноагентом и ликвидировано.