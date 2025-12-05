Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 декабря 2025 10:40"Война с мифами": нижегородцам представили фильм о защите исторической правды
05 декабря 2025 08:00Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип на песню Владимира Высоцкого
04 декабря 2025 17:11Новогодняя гостиная откроется в нижегородской "Хохломе"
04 декабря 2025 09:20Исторические люки появились в квартале церкви Трех святителей
03 декабря 2025 15:38Завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Балета" и "Психа"
03 декабря 2025 11:50Коромысловая башня превратится в музей после реставрации
02 декабря 2025 19:05Кстовская группа "ПолДЕНЬ ПОБЕДЫ" представила песню о Степане Разине
02 декабря 2025 18:45В нижегородском парке имени 1 Мая заработал каток
02 декабря 2025 15:27В 2026 году изменится банк-оператор, обслуживающий "Пушкинскую карту"
02 декабря 2025 14:40Исторический дом купца Рязанова продают в Городце за 4 млн рублей
Культура и отдых

"Война с мифами": нижегородцам представили фильм о защите исторической правды

05 декабря 2025 10:40 Культура и отдых
Война с мифами: нижегородцам представили фильм о защите исторической правды

Фото: Полина Зубова

В Центре культуры "Рекорд" состоялась премьера документального фильма "Война с мифами" (6+), приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на противодействие искажению исторических фактов, мифологизации событий и распространению недостоверной информации о прошлом России.

Работа над фильмом велась при участии Нижегородского музея-заповедника, регионального отделения Российского исторического общества, политолога Антона Шмелева и журналиста Сергея Мазина. В 25-минутном фильме представлены три сюжета, каждый из которых раскрывает и опровергает распространенные мифы о событиях XX века.

"Сейчас, когда идет специальная военная операция, да и еще до ее начала, мы наблюдаем, как на протяжении десятилетий западные страны предпринимают попытки систематически переосмыслить и пересказать историю. Особенно это заметно сегодня — по количеству медиапроектов в интернете, которые день за днем публикуют материалы, от которых, честно говоря, волосы встают дыбом. К сожалению, таких материалов очень много, и что особенно тревожно — сделаны они часто очень качественно. Неподготовленный человек может легко не распознать подмену, не отличить правду от искажения. Именно поэтому мы ежегодно должны вкладывать ресурсы и привлекать талантливых людей, чтобы рассказывать правду. Ведь, знаете, говорить правду — это легко и приятно. А особенно важно говорить правду с опорой на документы. Это и отличает нашу коммуникацию — мы всегда подтверждаем историческую правду фактами и документами", — заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Один из разоблачаемых в фильме мифов касается истории знаменитого "Марша авиаторов". Гендиректор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов рассказал, как песня, написанная в 1920-х годах советскими композитором и поэтом, была позже присвоена немецкими коммунистами, а затем — нацистами. Однажды на "Радио Свобода"* прозвучало утверждение, что советские якобы украли эту песню у фашистов. Однако расследование подтвердило её подлинное происхождение. Этот пример, по словам Филиппова, показывает, как даже незначительные искажения могут глубоко влиять на восприятие истории.

Кроме того, зрители смогли услышать оригинальное исполнение "Марша авиаторов" с отреставрированного граммофона.

Ветеран органов государственной безопасности Алексей Леонтьев выступил с докладом о фальсификации истории на примере деятельности Фонда содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал"**. Он отметил, что подмена фактов и манипуляции с источниками часто используются для формирования искаженного образа прошлого, подрыва национальной идентичности и разрушения исторической памяти.

Леонтьев рассказал, что деятельность ряда неправительственных организаций, в том числе "Мемориала", нередко сопровождалась игнорированием исторического контекста и акцентом на негативных аспектах, что позволяло формировать одностороннюю и предвзятую картину.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий ННГУ имени Лобачевского Антон Шмелев подробно осветил тему технологий создания исторических мифов. По его словам, мифы могут быть как глобальными, так и локальными, но все они воздействуют на сознание, особенно молодежи.

Шмелев отметил, что мифотворчество — это не просто искажение фактов, а инструмент политического и идеологического воздействия. На примере фигуры Ивана Грозного он показал, как в англоязычном сегменте интернета российские исторические фигуры представлены исключительно в негативном ключе, в то время как аналогичные действия западных правителей трактуются иначе.

Авторы фильма подчеркивают, что борьба за историческую правду — это систематическая работа, которую необходимо продолжать ежегодно.

Фильм "Война с мифами" станет частью образовательных программ и будет показан на уроках истории, чтобы донести до школьников и студентов проверенные и документально подтвержденные знания о прошлом страны.

*"Радио Свобода" признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией.

**международное общество "Мемориал" признано в РФ иноагентом и ликвидировано.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Кино Фейк
Поделиться:
Новости по теме
04 декабря 2025 09:20Исторические люки появились в квартале церкви Трех святителей
03 декабря 2025 11:50Коромысловая башня превратится в музей после реставрации
02 декабря 2025 19:05Кстовская группа "ПолДЕНЬ ПОБЕДЫ" представила песню о Степане Разине
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных