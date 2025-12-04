Новогодняя гостиная откроется в нижегородской "Хохломе" Культура и отдых

Фото: Анастасия Пономарева

В культурном пространстве "Хохлома" в Нижнем Новгороде 10 декабря начнёт работу особая праздничная зона — Новогодняя гостиная (0+). Об этом сообщили в АНО "Хохлома".

Открытие приурочено к годовщине запуска масштабной инициативы по переосмыслению хохломского народного художественного промысла. Именно год назад в московском ГУМе открылся одноимённый магазин, положивший начало системной работе по популяризации традиционного искусства в современном контексте.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион продолжит оказывать поддержку проектам, направленным на развитие и актуализацию народных художественных промыслов.

"В этом году мы увидели устойчивый интерес к инициативам, которые позволяют взглянуть на традиции по-новому. Хохлома получает современный язык и форму, и мы намерены поддерживать это движение. Проект стал федеральным: открылись пространства в Нижнем Новгороде, Москве и Плёсе, реализованы десятки совместных инициатив с культурными, спортивными и бизнес-партнёрами", — сказал губернатор.

Среди таких проектов — дизайнерские коллекции с Алёной Ахмадуллиной, создание экипировки для фигуристов сборной России, развитие цифрового архива хохломской росписи, серия выставок, а также лимитированная коллекция шахмат, разработанная совместно с А-Клубом.

Особенно насыщенным год стал для фабрики "Хохломская роспись". Работа над новыми коллекциями, смелыми формами и современными трактовками традиционных мотивов позволила расширить творческий диапазон и открыть новые горизонты для промысла.

"Год был очень продуктивным. Мы столкнулись с новыми вызовами, экспериментировали с формами и задачами, что помогло по-новому раскрыть потенциал росписи. Это вдохновляет и даёт возможность двигаться вперёд, сохраняя уважение к канонам", — поделилась художник фабрики Елена Галкина.

Ранее сообщалось, что спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко представили нижегородскую "Хохлому".