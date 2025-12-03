Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 декабря 2025 11:50Коромысловая башня превратится в музей после реставрации
02 декабря 2025 19:05Кстовская группа "ПолДЕНЬ ПОБЕДЫ" представила песню о Степане Разине
02 декабря 2025 18:45В нижегородском парке имени 1 Мая заработал каток
02 декабря 2025 14:40Исторический дом купца Рязанова продают в Городце за 4 млн рублей
02 декабря 2025 09:48Нижегородская экобиеннале признана лучшим креативным событием года
02 декабря 2025 09:34Айрат Тухватуллин временно продолжит руководить Нижегородским оперным театром
02 декабря 2025 07:00Демонтаж ДК имени Ленина начался в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 19:16Сезон катания на коньках стартовал в нижегородских парках
01 декабря 2025 17:59На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь
01 декабря 2025 17:45Директор нижегородской оперы Тухватуллин получил новую должность
Культура и отдых

Коромысловая башня превратится в музей после реставрации

03 декабря 2025 11:50 Культура и отдых
Коромысловая башня превратится в музей после реставрации

Фото: минкульт Нижегородской области

Коромысловая башня нижегородского кремля превратится в музей после реставрации, сообщается в телеграм-канале губернатора Глеба Никитина. 

В обновленном пространстве расположится экспозиция, посвященная строительству каменного кремля. Она охватывает период XVI-XVII веков и представляет результаты подробного изучения архитектуры и фортификационных решений оборонных сооружений.

Особый акцент в экспозиции сделан на технологиях строительства и конструктивных особенностях, которые обеспечивали крепости высокую прочность и надежность.

Гостям расскажут, почему для возведения кремля был выбран камень, а экскурсоводы объяснят основные принципы обороны крепости. Также посетители услышат народные предания, связанные с Коромысловой башней.

Внутри появятся интерактивные зоны и игровые элементы, позволяющие почувствовать себя средневековым инженером и попробовать свои силы в освоении строительных приемов того времени.

Два нижних этажа башни переоборудуют под образовательные и творческие пространства. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, этнографические программы и небольшие театральные мероприятия.

Проект планируют реализовать к концу 2026 года.

Напомним, что в конце ноября НГИАМЗ объявил конкурс по выбору подрядчика для реконструкции Коромысловой башни. Начальная цена контракта - 43,9 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Музей НГИАМЗ
Поделиться:
Новости по теме
03 июля 2025 10:10Круговой маршрут Кремлевского бульвара вновь открыт для прогулок
01 апреля 2025 16:30Пороховую башню кремля в Нижнем Новгороде исследуют в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных