Коромысловая башня превратится в музей после реставрации

Фото: минкульт Нижегородской области

Коромысловая башня нижегородского кремля превратится в музей после реставрации, сообщается в телеграм-канале губернатора Глеба Никитина.

В обновленном пространстве расположится экспозиция, посвященная строительству каменного кремля. Она охватывает период XVI-XVII веков и представляет результаты подробного изучения архитектуры и фортификационных решений оборонных сооружений.

Особый акцент в экспозиции сделан на технологиях строительства и конструктивных особенностях, которые обеспечивали крепости высокую прочность и надежность.

Гостям расскажут, почему для возведения кремля был выбран камень, а экскурсоводы объяснят основные принципы обороны крепости. Также посетители услышат народные предания, связанные с Коромысловой башней.

Внутри появятся интерактивные зоны и игровые элементы, позволяющие почувствовать себя средневековым инженером и попробовать свои силы в освоении строительных приемов того времени.

Два нижних этажа башни переоборудуют под образовательные и творческие пространства. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, этнографические программы и небольшие театральные мероприятия.

Проект планируют реализовать к концу 2026 года.

Напомним, что в конце ноября НГИАМЗ объявил конкурс по выбору подрядчика для реконструкции Коромысловой башни. Начальная цена контракта - 43,9 млн рублей.