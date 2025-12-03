Коромысловая башня превратится в музей после реставрации

Фото:
Коромысловая башня нижегородского кремля превратится в музей после реставрации, сообщается в телеграм-канале губернатора Глеба Никитина.
В обновленном пространстве расположится экспозиция, посвященная строительству каменного кремля. Она охватывает период XVI-XVII веков и представляет результаты подробного изучения архитектуры и фортификационных решений оборонных сооружений.
Особый акцент в экспозиции сделан на технологиях строительства и конструктивных особенностях, которые обеспечивали крепости высокую прочность и надежность.
Гостям расскажут, почему для возведения кремля был выбран камень, а экскурсоводы объяснят основные принципы обороны крепости. Также посетители услышат народные предания, связанные с Коромысловой башней.
Внутри появятся интерактивные зоны и игровые элементы, позволяющие почувствовать себя средневековым инженером и попробовать свои силы в освоении строительных приемов того времени.
Два нижних этажа башни переоборудуют под образовательные и творческие пространства. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, этнографические программы и небольшие театральные мероприятия.
Проект планируют реализовать к концу 2026 года.
Напомним, что в конце ноября НГИАМЗ объявил конкурс по выбору подрядчика для реконструкции Коромысловой башни. Начальная цена контракта - 43,9 млн рублей.
