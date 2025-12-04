Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Культура и отдых

Исторические люки появились в квартале церкви Трех святителей

04 декабря 2025 09:20
Исторические люки появились в квартале церкви Трех святителей

Фото: АНО "АСИРИС"

Три восстановленных люка-менажницы появились в историческом квартале у церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС", курирующей проект по сохранению городской среды.

Уникальные чугунные конструкции дополнили деревянными вставками, как это было принято в конце XIX — начале XX века. Эти элементы служили не только декоративной, но и практической цели: они смягчали удары лошадиных копыт и снижали шум на улицах.

Авторы проекта отмечают, что сегодня люки-менажницы стали частью художественного оформления пространства. Их установка помогла передать атмосферу старого города и подчеркнуть историческую ценность квартала.

Напомним, в прошлом году в районе церкви Трёх Святителей началась масштабная работа по восстановлению аутентичного облика улиц. На Славянской вымостили дорогу в стиле XIX века, установили новое освещение, обустроили тротуары и обновили систему ливневой канализации.

Параллельно на улицах Славянская и Короленко шла реставрация деревянных домов. В рамках проекта были приведены в порядок дворы и воссозданы утраченные архитектурные элементы.

Ранее сообщалось, что квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде получил статус ОКН.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных