Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип на песню Владимира Высоцкого Культура и отдых

Фото: организаторы проекта

Клип на песню Владимира Высоцкого "Так случилось, мужчины ушли" вышел в рамках проекта #Музыкавместе в серии "Песни великой страны. С любовью из Приволжья". Премьера состоялась 5 декабря — в 84-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году, сражения, которое стало переломным моментом Великой Отечественной войны и привело к стратегическому поражению вермахта.

Организаторы подчеркивают, что эта композиция давно стала больше, чем просто музыкальное произведение. В ней слышится голос поколения, для которого честь, долг и любовь к Родине были основой жизни. Песня, по их словам, особенно откликается и сегодня, когда все ждут Победы.

Съемочные площадки стали важной частью замысла: команда проекта объехала 14 регионов ПФО, запечатлев мемориалы, парки и ключевые архитектурные объекты — места, где память о подвиге ощущается физически.

В Нижнем Новгороде съемки прошли у Мемориала Вечного огня в Кремле. В Чебоксарах — у Монумента воинской славы и в Мемориальном парке Победы. В Казани в кадр попали проезд Шейнкмана и парк Черное озеро. В Перми сняли мемориал Героям фронта и тыла, подчеркивающий преемственность поколений. В Оренбурге в ролике появились мемориал "Салют, Победа!" и широкие пшеничные поля как символ возрождения.

В создании клипа участвовали артисты со всего округа. Среди них — заслуженная артистка России Ольга Кормухина, нижегородские исполнители Татьяна Волкова и Дмитрий Зубарев, баянист Павел Шалин. В проект также вошли вокальный ансамбль МВД "Талисман" из Чувашской Республики под руководством Андрея Николаева, заслуженная артистка Республики Татарстан Саида Мухаметзянова, ансамбль гитарной музыки "Резонанс" из Тольятти под руководством Георгия Иванова и другие коллективы.

Руководитель ансамбля "Талисман" Андрей Николаев отметил, что участие в масштабном творческом проекте стало важным событием для коллектива. Он подчеркнул, что песня "Так случилось, мужчины ушли" поражает глубиной эмоций и правдой военного времени, а работа с профессиональной командой оставила яркие впечатления. Музыкальный проект, по его словам, объединяет людей и продолжает жить в сердцах.

Всего в инициативе "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" приняли участие более 400 артистов. Она включает семь музыкальных историй, снятых в 14 регионах Приволжья. Каждый эпизод — это своеобразный диалог эпох, где известные песни получают новое звучание, а природные и городские пейзажи региона становятся фоном для сюжетов о памяти и надежде.

Ранее в рамках проекта #Музыкавместе уже вышли пять клипов: "Течет река Волга", "Гляжу в озера синие", "Как молоды мы были", "Вместе весело шагать" и "Наш сосед". Новый ролик, как и предыдущие, размещён на всех официальных площадках проекта, включая группу во "ВКонтакте" и сайт полномочного представителя. Его также покажут на региональных телеканалах.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и инициативы "ДНК России".