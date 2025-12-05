Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Культура и отдых

"Единая Россия" объявила конкурс фотографий объектов инфраструктуры

05 декабря 2025 14:44 Культура и отдых
Единая Россия объявила конкурс фотографий объектов инфраструктуры

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

«Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс (0+) объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии. До 1 марта 2026 года на сайте «естьрезультат.рф» любой желающий может подать заявку на участие. 

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь», «Территория возможностей». Выбрав нужную, участник загружает фотографию с кратким пояснением. 

Принимаются снимки новых или реконструированных школ, детских садов, больниц, культурных центров и библиотек, благоустроенных парков и скверов, дворов и спортплощадок, новых автобусов и дорог, современных предприятий и научных центров. 

«От обновлённых набережных в Нижнем Новгороде до новых школ в отдалённых районах — за последние годы в нашей области появились сотни объектов, которые мы создавали вместе с жителями по Народной программе. Теперь настало время для народной оценки — через объективы фотоаппаратов. Пусть нижегородцы сами покажут, как преобразился их двор, школа, поликлиника или парк. Пусть каждый снимок из Дивеева, Городца, Бора или Дзержинска станет частью большой фотолетописи успехов Нижегородской области и доказательством того, что совместная работа даёт реальный результат», — отметил зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

Открытое онлайн-голосование пройдёт на сайте с 1 февраля по 15 апреля 2026 года. Торжественное награждение состоится 15 мая в Москве. Победители получат ценные призы, а их работы представят на региональных выставках, которые пройдут с 1 мая по 15 июня.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Единая Россия Конкурсы Фотографии
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных