В России появился учебник по социальной архитектуре

Фото: организаторы конференции

В Санкт-Петербурге проходит I Международная научно-практическая конференция "Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений". В ней участвуют 600 человек: исследователи социально-гуманитарной сферы, представители политических институтов и аналитических центров из 27 стран (Китая, США, Франции, Бразилии, Южной Корее и др.).

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил участникам конференции приветствие, подчеркнув, что наша страна накопила достаточный опыт в сфере реализации социоархитектурных проектов и теперь готова поделиться наработками с зарубежными партнерами.

По словам начальника Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа соцпроцессов Александра Харичева, сегодня нужен системный подход к управлению общественным развитием.



"Мы живем в эпоху глубоких и быстрых изменений, которые охватывают все стороны жизни – от геополитики и экономики до технологий и повседневного общения. Эти изменения порождают новые вызовы: трансформация рынка труда, смена жизненных и карьерных траекторий. Существующие социальные институты зачастую не успевают адаптироваться к такой скорости перемен. Поэтому сегодня как никогда нужны новые модели развития общества, способные дать ответ на запросы времени. В основу такой работы мы ставим понятие "социальная архитектура". Это целенаправленная деятельность по проектированию и осуществлению значимых для общества изменений. Обращение к этой концепции обусловлено двумя причинами. Во-первых, это объективная необходимость, диктуемая самой жизнью. Во-вторых, за последнее десятилетие в России был накоплен значительный и успешный опыт реализации разнообразных социальных проектов, естественным образом отвечавших на запросы как граждан, так и государства. Этот опыт стал прочным фундаментом для дальнейшей планомерной работы", – отметил Харичев.

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула, что систематизация теоретических подходов и выработка практических решений по реализации социально-архитектурных проектов – важная задача для эффективного развития страны.



"Российские университеты являются активными участниками проектов социальной архитектуры, направленных на актуализацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Обладая всеми необходимыми ресурсами и возможностями, российские университеты вовлекают гражданское общество, государственные институты, бизнес в эффективное сотрудничество, реализацию социально значимых проектов, в решение многоуровневых задач", – сказала уроженка Нижнего Новгорода.

На конференции состоялась презентация первого в мире учебника по соцархитектуре. Ее авторами стали ведущие ученые и эксперты в сфере общественных и гуманитарных наук (профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков, вышеупомянутый Александр Харичев, глава департамента просветительской деятельности в области общественных и гуманитарных наук ЭИСИ Антонина Селезнева и др.).



"Это не просто учебник, а первая в России системная научно-методическая разработка, которая посвящена новой области знаний и профессиональной деятельности. В основе этого труда лежит простая, но крайне важная идея: будущее общество не задано, оно проектируется; будущее общество не предопределено, оно конструируется. Это наш ответ на вызовы времени, когда стихийные социальные изменения должны уступить место не только целенаправленному, но и целостно ориентированному конструированию социальной реальности", – сказал Володенков.

По его словам, учебник является фундаментальной работой, призванной системно обосновать концептуальные основы, целевые ориентиры, методологический аппарат и инструментальные средства социальной архитектуры как междисциплинарной области, адекватно отвечающей на запросы современного этапа общественного развития. Это научно обоснованный фундамент для подготовки нового поколения профессионалов, способных осмысленно корректировать и конструировать будущее России в контексте ее национальных приоритетов.



На страницах инновационного труда российских исследователей систематизированы теоретические основы и практические модели социальной архитектуры, объединяющие передовой отечественный и международный опыт.