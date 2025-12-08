Школа "Женщины участников СВО" открылась при Нижегородском кадровом центре Экономика

Фото: УТЗН Нижегородской области

Нижегородский кадровый центр «Работа России» запустил новый социальный проект – школа «Женщины участников СВО». Он направлен на комплексную поддержку жен, матерей, сестер и дочерей участников специальной военной операции. Его цель – обеспечить им психологическую стабильность, помочь в социальной адаптации, а также содействие трудоустройству или развитию предпринимательских инициатив.

«Сегодня особенно важно объединять усилия для поддержки семей наших защитников. Эта школа – не просто набор лекций, а настоящее сообщество, где каждая участница сможет найти опору, приобрести новые знания и навыки для себя и своей семьи», – отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

В рамках мероприятий школы запланированы еженедельные встречи с профильными специалистами: психологами, экспертами по социальному сопровождению, успешными предпринимателями и представителями региональных исполнительных органов. Участницы смогут получить не только эмоциональную поддержку, но и помощь в построении карьеры и личном развитии.

Гибкий формат – ключевая особенность школы. Мероприятия запланированы как в очном формате на различных городских площадках, так и в онлайн-режиме, что обеспечивает доступность проекта для женщин из разных районов.

«Мы создали программу, которая отвечает самым актуальным запросам: от психологической помощи до карьерного консультирования. Важно, что формат позволяет совмещать участие в проекте с текущими делами и заботами. Мы стремимся к тому, чтобы каждая женщина, пришедшая в школу, почувствовала заботу и увидела новые возможности для себя», – рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Набор в школу «Женщины участников СВО» открыт до конца декабря. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии службы занятости: 8(800) 250-47-47 или обратиться в официальную группу учреждения в ВК.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.