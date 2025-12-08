Передвижные лаборатории ГУАД Нижегородской области провели диагностику почти 25 тысяч км дорог Общество

Около 25 тысяч км дорог Нижегородской области прошли высокоточную диагностику с помощью передвижных дорожных лабораторий за период 2022-2025 гг., сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона. Две передвижные дорожные лаборатории «Трасса» стали основным инструментом для объективной оценки состояния дорожной сети и формирования планов ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Передвижная лаборатория представляет собой комплекс высокоточного оборудования, установленный на базе автомобиля «Газель». Он включает электронные датчики, видеокамеры, георадары и блок спутниковой навигации. Это позволяет в движении измерять продольную и поперечную ровность покрытия, фиксировать дефекты (трещины, выбоины, колею), собирать данные о геометрических параметрах дорог. Вся информация привязывается к GPS-координатам, создавая цифровую модель состояния полотна.

Так, в течение рабочего сезона 2025 года была проведена инструментальная диагностика около 500 автомобильных дорог суммарной протяженностью порядка 6 000 км. В этом сезоне особое внимание было уделено сети дорог Нижегородской и Дзержинской агломераций, а также входящих в опорную сеть региона. На данный момент полевые работы завершены.

«Технология позволяет нам не только найти проблему, но и измерить ее. Мы точно знаем глубину выбоины, ширину трещины, протяженность колеи. После обработки в специализированном программном обеспечении «Титул» получаем детальную ведомость дефектов для каждого километра, что является основой для планирования ремонтных работ и расчета необходимых ресурсов», - рассказал заместитель директора ГКУ НО «ГУАД» Сергей Казанцев.

После полевых измерений специалисты проводят обработку данных в программе «Титул», которая автоматически выявляет дефекты и формирует детализированные ведомости. Это обеспечивает взвешенный и прозрачный подход к выбору участков для включения в предстоящие ремонтные программы национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, важной функцией лабораторий является и контроль качества выполненных работ. Оборудование позволяет измерить параметры нового покрытия (ровность, сцепные свойства, геометрию) и сравнить их с нормативными требованиями.

По словам Сергея Казанцева, работа передвижных лабораторий ГУАД является ключевым элементом в реализации принципов рационального управления дорожным хозяйством, обеспечивая переход к плановому ремонту на основе точных цифровых данных.

Напомним, что ремонт автомобильных дорог Нижегородской области проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 12 федеральных проектов, которые направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

Фото: ГУАД Нижегородской области