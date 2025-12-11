В Госдуме предложили дать россиянам доступ к кредитной истории на "Госуслугах"

Депутаты Государственной Думы предложили предоставить россиянам возможность бесплатно проверять свою кредитную историю через портал "Госуслуги". Доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский поделился своим мнением на этот счёт в интервью 360.ru.
Семеновский считает идею разумной и своевременной. По его словам, доступ к кредитной истории через "Госуслуги" сделает процесс управления личными финансами более удобным и прозрачным.
В настоящее время российские граждане могут бесплатно запросить свою кредитную историю дважды в год. Однако, учитывая увеличение числа случаев мошенничества, существует острая потребность в повышении прозрачности и доступности постоянного мониторинга кредитной истории. Внедрение такой меры не потребует дополнительных финансовых затрат со стороны государства, но значительно повысит уровень доверия и безопасности для всех участников финансовой системы.
Для реализации предложения необходимо интегрировать кредитные базы данных с порталом "Госуслуги". С технической точки зрения, по мнению Семеновского, это вполне осуществимо, так как портал уже отправляет информацию о самозапретах в бюро кредитных историй.
