Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2025 16:38ВТБ в преддверии Нового года запустил проект "Новогодничайте с домашним театром"
11 декабря 2025 16:3515 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области
11 декабря 2025 16:23Специальную образовательную программу разработали для нижегородских соцучастковых
11 декабря 2025 16:15Богородск претендует на звание города трудовой доблести
11 декабря 2025 15:56Питерские поезда будут останавливаться в Нижнем Новгороде в новогодние праздники
11 декабря 2025 15:34Полосу для реверса предложили оставить на Борском мосту
11 декабря 2025 15:25Студенты Нижегородского института управления узнали про особенности госслужбы в нижегородском правительстве
11 декабря 2025 15:20В Госдуме предложили дать россиянам доступ к кредитной истории на "Госуслугах"
11 декабря 2025 15:13Проезд без купюр: депутаты ЗСНО поддержали отмену наличных в транспорте
11 декабря 2025 14:54Правительство РФ направит 71 млн рублей на зарплаты нижегородских врачей
Общество

В Госдуме предложили дать россиянам доступ к кредитной истории на "Госуслугах"

11 декабря 2025 15:20 Общество
В Госдуме предложили дать россиянам доступ к кредитной истории на Госуслугах

Депутаты Государственной Думы предложили предоставить россиянам возможность бесплатно проверять свою кредитную историю через портал "Госуслуги". Доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский поделился своим мнением на этот счёт в интервью 360.ru.

Семеновский считает идею разумной и своевременной. По его словам, доступ к кредитной истории через "Госуслуги" сделает процесс управления личными финансами более удобным и прозрачным.

В настоящее время российские граждане могут бесплатно запросить свою кредитную историю дважды в год. Однако, учитывая увеличение числа случаев мошенничества, существует острая потребность в повышении прозрачности и доступности постоянного мониторинга кредитной истории. Внедрение такой меры не потребует дополнительных финансовых затрат со стороны государства, но значительно повысит уровень доверия и безопасности для всех участников финансовой системы.

Для реализации предложения необходимо интегрировать кредитные базы данных с порталом "Госуслуги". С технической точки зрения, по мнению Семеновского, это вполне осуществимо, так как портал уже отправляет информацию о самозапретах в бюро кредитных историй.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги Кредиты Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных