Культура и отдых

Нижегородская область завоевала три награды туристической премии Russian Traveler Awards

08 декабря 2025 20:29 Культура и отдых
Нижегородская область завоевала три награды туристической премии Russian Traveler Awards

Фото: минтуризма Нижегородской области

Проекты Нижегородской области завоевали три награды туристической премии Russian Traveler Awards. Это национальная туристическая премия, определяющая лучшее в мире путешествий: от отелей и курортов до национальных блюд и экомаршрутов.

Всего в 2025 году на соискание премии поступило более 500 заявок в 23 номинациях. Участники народного голосования отметили территорию Стрелки в Нижнем Новгороде, хохлому, а также экскурсию «Первый взгляд в Заповедных кварталах». Церемония награждения победителей прошла в Москве.

«В основе всех победивших проектов – то, что в Нижнем Новгороде существует давно: наши места силы, наши традиции, наша аутентичность. Но сегодня выигрывает не просто история, а способность увидеть её заново. Мы смогли показать Стрелку, хохлому и Заповедные кварталы такими, какими их хочет видеть современный путешественник – актуальными, наполненными смыслом. Региональная политика в сфере туризма опирается на историческое ядро, но всегда направлена в будущее», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Территория Стрелки одержала победу в номинации «Культурно-досуговое/общественное пространство». Как отметили в министерстве туризма и промыслов региона, это историческое место долгие годы было закрытой территорией, поскольку здесь находился речной порт. В 2021 году Стрелка обновилась, и теперь здесь кипит жизнь: проводятся выставки и концерты, горожане и туристы устраивают прогулки и пикники. Главная достопримечательность Стрелки – это Пакгаузы, ажурные металлические конструкции, которые остались здесь от бывших павильонов Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. Сейчас здесь располагаются концертный зал и выставочный центр.

Хохлома была признана лучшей в номинации «Народный промысел». Хохлома сегодня – не только промысел, но и модный бренд, возрождающий русскую идентичность в современном контексте. Это яркий пример трансформации промысла из привычной сувенирной продукции в актуальную лайфстайл-культуру.

Экскурсия «Первый взгляд в Заповедных кварталах» одержала победу по итогам народного голосования и выбора блогера в номинации «Экскурсионный туристический маршрут». Экскурсия знакомит гостей с кварталом церкви Трёх Святителей – уникальным уголком Нижнего Новгорода, сохранившим атмосферу городской окраины рубежа XIX-XX веков. Прогулка среди деревянных усадеб, тихих двориков и уютных садов раскрывает подлинную жизнь горожан прошлого: их быт, привычки и истории. Кульминация маршрута – посещение отреставрированной городской усадьбы начала XX века.

«Новые победы вдохновляют нас двигаться вперёд, создавать новые уникальные впечатления для гостей, сохраняя при этом наследие Нижегородского края. Награды – мощный инструмент для продвижения уникальных маршрутов и мест отдыха. В том числе и с их помощью мы формируем привлекательный образ региона для туристов со всего мира, вдохновляем их на поездки к нам», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, продвижение туристического потенциала Нижегородской области в России и за рубежом ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина и является преемником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Новый нацпроект предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

