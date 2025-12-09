Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
09 декабря 2025 12:25 Культура и отдых
Фото: министерство культуры Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода открылась первая модельная библиотека. Переоснащение по модельному стандарту за счет средств областного бюджета состоялось в библиотеке имени Ю.А. Адрианова на улице Дьяконова. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Библиотека располагается в д.25 по улице Дьяконова с 1955 года. В этом году она отметила 70-летие, и обновление пространства стало подарком к юбилею.

«Пространство получилось очень стильным, современным и наполненным. На средства областного бюджета закуплено новое мультимедийное оборудование, в том числе радиогид-система, мультстудия, система для проведения интеллектуальных игр. Это позволит команде библиотеки работать с читателями на более высоком уровне, дополнив уже имеющиеся наработки современными технологиями. Особо важно для нас и пополнение книжных фондов — для библиотеки было закуплено более 2000 новых книг», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

На закупку нового оборудования из областного бюджета было направлено 8 млн рублей. При создании дизайн-проекта библиотеки основной темой стала история и архитектура Автозаводского района. Знаковые городские объекты соотнесены с названиями функциональных зон библиотеки. Например, детский абонемент получил название «Станция Счастливая» по названию станции детской железной дороги, которая когда-то находилась в районе.

В своей работе библиотека уделяет большое внимание краеведческой работе, накоплен материал о жизни и творчестве нижегородского поэта Юрия Адрианова. Эти материалы удалось использовать для создания информационного наполнения интерактивной панели и киоска, с помощью которых читатели разных возрастов могут ознакомиться с историей Автозаводского района.

В рамках подготовки к оснащению библиотеки в помещении площадью около 300 м кв. был проведен капитальный ремонт. Из городского бюджета на эти цели было направлено более 19 млн рублей.

«Пространство не просто предоставляет широкий спектр услуг и возможностей своим читателям, но и всецело посвящается Автозаводу. В залах — самые известные места района: кинотеатр «Мир», станция «Счастливая» детской железной дороги, радиусный дом и Серобусыгинский квартал. Гости могут воспользоваться интерактивным оборудованием, современными компьютерами. В библиотеке также оборудовано специализированное мобильное рабочее место для слабовидящих. До преобразований библиотеку посещали 65 тысяч человек в год, теперь, несомненно, эта цифра значительно возрастет», - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, что в Нижегородской области в этом году в рамках национального проекта «Семья» оснащено пять модельных библиотек, еще три модельные библиотеки получили оснащение за счет областного бюджета. Всего в регионе к концу года будет действовать 61 модельная библиотека.

