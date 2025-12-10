Премия GIA укрепила роль инноваций в технологическом лидерстве России Экономика

Фото: организаторы мероприятия

В Москве подвели итоги национальной Премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award (GIA), которая вновь подтвердила свой статус ключевого инструмента по выявлению и продвижению передовых бизнес-практик в России.

Церемония награждения (18+) превратилась в масштабное отраслевое событие, объединившее представителей федеральных министерств, руководителей крупнейших компаний, лидеров технологических стартапов и отраслевых экспертов. Участники обсудили значимость корпоративных инноваций как одного из главных факторов достижения технологического суверенитета страны.

Премия GIA проводится платформой GenerationS в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Инициатива реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, а также АНО "Национальные приоритеты".

Открыла мероприятие серия деловых дискуссий с участием экспертов. Анатолий Браверман подчеркнул необходимость комплексного подхода к технологическому суверенитету, предполагающего тесную интеграцию науки, инвестиций и производства. Михаил Кучмент обратил внимание на внутренние барьеры внедрения инноваций, включая корпоративную культуру. Марат Исмагулов отметил, что устойчивое развитие возможно только тогда, когда инновации становятся частью корпоративной ДНК.

Одним из центральных элементов программы стала интерактивная выставка "Лаборатория GIA" (18+), где были продемонстрированы технологии, уже внедрённые в промышленность. Питч-сессии с участием финалистов Премии 2025 года подтвердили зрелость и конкурентоспособность российских решений в различных отраслях.

Директор платформы GenerationS Екатерина Петрова отметила, что Премия GIA давно переросла рамки конкурса и стала национальной площадкой для развития инновационной предпринимательской среды.

"Премия GIA — гораздо больше, чем конкурс в области корпоративных инноваций. Она трансформировалась в площадку национального масштаба для стимулирования инновационной активности российского бизнеса и формирования практических инструментов реализации технологического лидерства. Именно здесь в режиме реального времени мы видим, как российские корпорации и стартапы находят стратегических партнёров, первых индустриальных заказчиков и инвестиции для масштабирования", — подчеркнула она.

Участие представителей государственных институтов и реального сектора стало ярким примером координации усилий бизнеса и власти в решении задач технологического развития страны.