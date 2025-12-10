Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 декабря 2025 18:39Химзавод за 18,4 млрд рублей собираются построить под Нижним Новгородом
10 декабря 2025 18:30Нижегородские компании участвуют в сессии "Сделано в России. Выбирают в мире"
10 декабря 2025 18:22Молодые инженеры ОМК представили инновационные разработки
10 декабря 2025 18:02Премия GIA укрепила роль инноваций в технологическом лидерстве России
10 декабря 2025 16:54Число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников выросло в 4 раза
10 декабря 2025 16:47Проект ОМК внедрил ERP-систему и стал лидером отрасли по версии "1С"
10 декабря 2025 16:36Семинары для предпринимателей провели в Городце, Урене и Семенове
10 декабря 2025 10:51Нижегородка заплатит более 29 млн рублей за незаконный песчаный карьер
10 декабря 2025 07:00Нижегородские власти предложили уравнять выкупную цену сельхозземель
09 декабря 2025 16:20Нижегородский стартап получил 5 млн рублей в виде гранта
Экономика

Премия GIA укрепила роль инноваций в технологическом лидерстве России

10 декабря 2025 18:02 Экономика
Премия GIA укрепила роль инноваций в технологическом лидерстве России

Фото: организаторы мероприятия

В Москве подвели итоги национальной Премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award (GIA), которая вновь подтвердила свой статус ключевого инструмента по выявлению и продвижению передовых бизнес-практик в России.

Церемония награждения (18+) превратилась в масштабное отраслевое событие, объединившее представителей федеральных министерств, руководителей крупнейших компаний, лидеров технологических стартапов и отраслевых экспертов. Участники обсудили значимость корпоративных инноваций как одного из главных факторов достижения технологического суверенитета страны.

Премия GIA проводится платформой GenerationS в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Инициатива реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, а также АНО "Национальные приоритеты".

Открыла мероприятие серия деловых дискуссий с участием экспертов. Анатолий Браверман подчеркнул необходимость комплексного подхода к технологическому суверенитету, предполагающего тесную интеграцию науки, инвестиций и производства. Михаил Кучмент обратил внимание на внутренние барьеры внедрения инноваций, включая корпоративную культуру. Марат Исмагулов отметил, что устойчивое развитие возможно только тогда, когда инновации становятся частью корпоративной ДНК.

Одним из центральных элементов программы стала интерактивная выставка "Лаборатория GIA" (18+), где были продемонстрированы технологии, уже внедрённые в промышленность. Питч-сессии с участием финалистов Премии 2025 года подтвердили зрелость и конкурентоспособность российских решений в различных отраслях.

Директор платформы GenerationS Екатерина Петрова отметила, что Премия GIA давно переросла рамки конкурса и стала национальной площадкой для развития инновационной предпринимательской среды.

"Премия GIA — гораздо больше, чем конкурс в области корпоративных инноваций. Она трансформировалась в площадку национального масштаба для стимулирования инновационной активности российского бизнеса и формирования практических инструментов реализации технологического лидерства. Именно здесь в режиме реального времени мы видим, как российские корпорации и стартапы находят стратегических партнёров, первых индустриальных заказчиков и инвестиции для масштабирования", — подчеркнула она.

Участие представителей государственных институтов и реального сектора стало ярким примером координации усилий бизнеса и власти в решении задач технологического развития страны.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инновация Нацпроект Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных