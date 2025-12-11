Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцы назвали главные раздражители онлайн-коммуникаций на работе

11 декабря 2025 11:01 Общество
Нижегородцы назвали главные раздражители онлайн-коммуникаций на работе

Фото: freepik.com

Цифровая экосистема МТС и входящая в нее платформа МТС Линк изучили, как жители Нижегородской области и Приволжского федерального округа относятся к рабочим онлайн-встречам, и выяснили, что больше всего их раздражает в процессе коммуникаций. В топе — невовлеченность, несоблюдение регламента и отвлечение на сторонние дела.

По данным исследования, нижегородцы и жители других приволжских регионов положительно оценивают коммуникацию на рабочем месте: более 70% считают ее структурированной. При этом только 40% респондентов отметили, что в их компании существует единый стандарт коммуникации, доведенный до всех сотрудников. Около 40% тех, кто оценивает коммуникации как неструктурированные, затрудняются выделить причины. Среди отмеченных проблем чаще всего упоминается отсутствие единых правил взаимодействия между сотрудниками и отделами, а также нехватка специалистов, отвечающих за организацию и координацию коммуникационных процессов.

Исследование выявило, что больше половины сотрудников довольны количеством общения на работе. А вот те, кому кажется, что общения много, жалуются на избыток чатов, звонков, встреч и электронных писем.

Более 60% опрошенных отделяют личные разговоры от рабочих, пользуясь разными приложениями. Почти столько же испытывают проблемы при использовании рабочих мессенджеров: людям долго отвечают или сообщения читают несвоевременно.

Недостаточная вовлеченность, отвлеченность на посторонние дела и опоздания — три главных раздражителя онлайн-встреч в Нижегородской области. По итогам опроса выяснилось, что каждая из указанных проблем была отмечена примерно каждым пятым участником.13% респондентов раздражает, когда их руководитель просит включить камеру. 10% респондентов считают неприемлемым, если участники во время звонка едят, курят или занимаются другими посторонними вещами. Значительно меньше людей обращают внимание на случайные проявления нецензурной речи — такая проблема беспокоит лишь 4% опрошенных. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных