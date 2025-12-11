Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Стали известны подробности КРТ в районе оперного театра в Нижнем Новгороде

11 декабря 2025
Стали известны подробности КРТ в районе оперного театра в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Новый жилой квартал появится рядом с оперным театром в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал замминистра градостроительной деятельности Михаил Генин. Его слова приводит GIPERNN.RU.

Речь идёт о территории в Советском районе, между улицами Белинского, Ижорской и Невзоровых, площадью чуть больше двух гектаров. Здесь планируют построить современный жилой квартал в рамках проекта комплексного развития. По словам Генина, жилые дома в границы проекта не попадают, поэтому расселение и голосование собственников не потребуется.

Планируется построить 59 544 квадратных метров недвижимости. Из них около 36 тысяч займёт жильё, ещё почти 4 тысячи — коммерческие помещения. В квартале смогут поселиться примерно 1200 человек. Для них предусмотрено 720 квартир и около 500 парковочных мест.

"На сегодняшний день мы сделали концептуальную перезагрузку квартала, сохраняя здание оперного театра. На первую линию выходит объект культурного наследия — казенный винный склад на улице Белинского, который мы за счет концепции КРТ, так скажем, "расчистили" от других объектов и создали новое общественное пространство", — отметил Михаил Генин.

Проект рассчитан на семь лет с момента подписания договора с инвестором. Торги проведут в ноябре 2026 года, стартовая цена участка — 65,8 млн рублей. Победителя определят к декабрю того же года. Сейчас мастер-план уже одобрен Архитектурный совет и ожидает согласование минграда. Утвердить его планируют летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что нижегородский минград утвердил проект КРТ с детсадом в Сарове.

