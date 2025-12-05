Назван победитель торгов по КРТ на Панина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: минград Нижегородской области

Подведены итоги торгов по площадке комплексного развития территории жилой застройки в Советском районе, сообщили в региональном минграде.

Согласно предоставленной информации, победителем торгов стало ООО Специализированный застройщик "Эколайф", входящее в состав группы компаний UDS.

Участникам торгов была предложена территория, ограниченная улицами Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской и Высоковским проездом. Аукцион состоялся 5 декабря 2025 года. Начальная стоимость права реализации проекта составляла 11,7 млн рублей. ООО "Эколайф" предложило за этот лот 406,6 млн рублей и одержало победу. Организацию торгов обеспечило ГБУ "Институт развития агломерации Нижегородской области".

В рамках КРТ планируется строительство свыше 47 тысяч кв. метров жилья, что позволит обеспечить комфортные условия для проживания более чем 1 500 человек. Кроме того, будет проведена реновация жилищного фонда: за счёт средств инвестора планируется улучшить условия проживания для жителей 20 многоквартирных домов, попадающих в зону реализации проекта.

Помимо жилой застройки, проект предусматривает создание социальной инфраструктуры. За счёт инвестора планируется строительство детского сада, рассчитанного на 200 воспитанников, а также поликлиники, способной принимать до 100 пациентов за смену.

Общий объём инвестиционных обязательств компании превысит 2,2 млрд рублей. Реализовать проект предстоит за 7 лет.

Следующим этапом станет подписание договора о КРТ. Сторонами выступят застройщик, правительство Нижегородской области и мэрия Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что девелопер из Краснодара получил второй участок под КРТ в Новинках.

Также напомним, что власти утвердили проект КРТ на Бурнаковской улице.