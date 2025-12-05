Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2025 17:59Назван победитель торгов по КРТ на Панина в Нижнем Новгороде
05 декабря 2025 17:40Нижегородский ЗАГС открыл прием заявлений на "красивые даты" в апреле
05 декабря 2025 17:19Минцифры включило три нижегородские платформы в "белый список"
05 декабря 2025 16:32Наличную оплату проезда хотят отменить в Дзержинске, Арзамасе и на Бору
05 декабря 2025 16:26В Госдуме предложили лишать прав за незаконное использование знака "Инвалид"
05 декабря 2025 16:18Нижегородские соцучастковые отправят партию гумгруза для бойцов СВО
05 декабря 2025 16:10Производство аквакультуры выросло до 353 тонн в Нижегородской области
05 декабря 2025 15:50Нижегородский минград одобрил облик новой высотки на улице Правды
05 декабря 2025 15:44Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Озёрки Пильнинского округа
05 декабря 2025 15:17Нижегородские предприятия могут наказать на 136 млн рублей за ущерб экологии
Общество

Назван победитель торгов по КРТ на Панина в Нижнем Новгороде

05 декабря 2025 17:59 Общество
Назван победитель торгов по КРТ на Панина в Нижнем Новгороде

Фото: минград Нижегородской области

Подведены итоги торгов по площадке комплексного развития территории жилой застройки в Советском районе, сообщили в региональном минграде.

Согласно предоставленной информации, победителем торгов стало ООО Специализированный застройщик "Эколайф", входящее в состав группы компаний UDS. 

Участникам торгов была предложена территория, ограниченная улицами Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской и Высоковским проездом. Аукцион состоялся 5 декабря 2025 года. Начальная стоимость права реализации проекта составляла 11,7 млн рублей. ООО "Эколайф" предложило за этот лот 406,6 млн рублей и одержало победу. Организацию торгов обеспечило ГБУ "Институт развития агломерации Нижегородской области".

В рамках КРТ планируется строительство свыше 47 тысяч кв. метров жилья, что позволит обеспечить комфортные условия для проживания более чем 1 500 человек. Кроме того, будет проведена реновация жилищного фонда: за счёт средств инвестора планируется улучшить условия проживания для жителей 20 многоквартирных домов, попадающих в зону реализации проекта.

Помимо жилой застройки, проект предусматривает создание социальной инфраструктуры. За счёт инвестора планируется строительство детского сада, рассчитанного на 200 воспитанников, а также поликлиники, способной принимать до 100 пациентов за смену.

Общий объём инвестиционных обязательств компании превысит 2,2 млрд рублей. Реализовать проект предстоит за 7 лет.

Следующим этапом станет подписание договора о КРТ. Сторонами выступят застройщик, правительство Нижегородской области и мэрия Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что девелопер из Краснодара получил второй участок под КРТ в Новинках.

Также напомним, что власти утвердили проект КРТ на Бурнаковской улице.

Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
