Снежные и ветреные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные ожидает морозная и снежная погода. Об этом сообщает "Яндекс Погода".

В субботу, 13 декабря, температура утром и днем составит -6 градусов, к вечеру похолодает до -7, и такой уровень сохранится ночью. Ожидается снег и северо-западный ветер с порывами до 12 м/с.

В воскресенье погодные условия практически не изменятся. Утром и днем будет -7 градусов, к вечеру температура опустится до -8 и останется такой на протяжении ночи. Ветер сохранит северо-западное направление, его порывы достигнут 11 м/с. Ожидается снег на протяжении всего дня.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Нижегородской области ожидается метель.