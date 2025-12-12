Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 11:54Метрощиту осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы
12 декабря 2025 11:27Снежные и ветреные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 10:53Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева направила поздравление с Днём Конституции
12 декабря 2025 10:23Т2 запустила выгодный оффер для доноров крови проекта "Донор-Сёрч"
12 декабря 2025 10:12Три исторических дома в центре Нижнего Новгорода выставили на торги
12 декабря 2025 09:29В Нижегородской области подвели итоги Декады приёмов граждан, приуроченной ко дню создания партии "Единая Россия"
12 декабря 2025 09:18Опасную колбасу нашли в Нижегородской области
12 декабря 2025 09:00В ЗСНО отклонили идею лишать прав за поддельный знак "Инвалид"
12 декабря 2025 08:30Опасная дорога в Нижегородской области заинтересовала Бастрыкина
12 декабря 2025 08:00Нижегородцам объяснили, почему изделия с хохломой не могут стоить дешево
Снежные и ветреные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде

12 декабря 2025 11:27 Общество
Снежные и ветреные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные ожидает морозная и снежная погода. Об этом сообщает "Яндекс Погода". 

В субботу, 13 декабря, температура утром и днем составит -6 градусов, к вечеру похолодает до -7, и такой уровень сохранится ночью. Ожидается снег и северо-западный ветер с порывами до 12 м/с.

В воскресенье погодные условия практически не изменятся. Утром и днем будет -7 градусов, к вечеру температура опустится до -8 и останется такой на протяжении ночи. Ветер сохранит северо-западное направление, его порывы достигнут 11 м/с. Ожидается снег на протяжении всего дня. 

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Нижегородской области ожидается метель.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

