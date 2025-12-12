Снежные и ветреные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде

Фото:
Жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные ожидает морозная и снежная погода. Об этом сообщает "Яндекс Погода".
В субботу, 13 декабря, температура утром и днем составит -6 градусов, к вечеру похолодает до -7, и такой уровень сохранится ночью. Ожидается снег и северо-западный ветер с порывами до 12 м/с.
В воскресенье погодные условия практически не изменятся. Утром и днем будет -7 градусов, к вечеру температура опустится до -8 и останется такой на протяжении ночи. Ветер сохранит северо-западное направление, его порывы достигнут 11 м/с. Ожидается снег на протяжении всего дня.
Ранее сообщалось, что 13 декабря в Нижегородской области ожидается метель.
