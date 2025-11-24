Похолодание до -9 градусов придет в Нижегородскую область в декабре Общество

Фото: Кира Мишина

Морозы до -9°С прогнозируются в Нижегородской области в декабре, сообщается на сайте регионального МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Синоптики полагают, что средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне -6...-9°С, то есть будет в пределах нормы.

Что до осадков, то и там без сюрпризов. В среднем за месяц выпадет 40-60 мм.

Сервис "Яндекс Погода", основываясь на усредненных данных за последние десять лет, тоже прогнозирует для Нижнего Новгорода относительно теплый декабрь. Согласно прогнозу, в первую рабочую неделю воздух будет прогреваться до +2°С. Но уже к концу семидневки столбики термометров опустятся до -5°С. Сильных снегопадов в первый зимний месяц ждать не стоит, но данные могут еще не раз измениться.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю ноября в Нижнем Новгороде установится плюсовая температура.

Напомним также, что нижегородцев ждет серия геоштормов.