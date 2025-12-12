Один украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью 12 декабря, сообщили в Минобороны РФ.
Всего с 13:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили 47 вражеских БПЛА самолетного типа. Самая массовая атака отражена Тульской области - там сбито 13 "птичек".
По 7 беспилотников ликвидировали в Московской, Орловской и Белгородской областях, 6 - в Брянской, 3 - в Калужской, 2 - в Курской областях. Еще один дрон перехватили в Рязанской области.
Напомним, в ночь на 9 декабря в Нижегородской области уничтожили сразу четыре БПЛА.
Сообщалось также, что в регионе испытали противодроновую защиту.
