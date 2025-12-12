Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Происшествия

Украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью 12 декабря

12 декабря 2025 21:27 Происшествия
Украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью 12 декабря

Один украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью 12 декабря, сообщили в Минобороны РФ. 

Всего с 13:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили 47 вражеских БПЛА самолетного типа. Самая массовая атака отражена Тульской области - там сбито 13 "птичек". 

По 7 беспилотников ликвидировали в Московской, Орловской и Белгородской областях, 6 - в Брянской, 3 - в Калужской, 2 - в Курской областях. Еще один дрон перехватили в Рязанской области. 

Напомним, в ночь на 9 декабря в Нижегородской области уничтожили сразу четыре БПЛА. 

Сообщалось также, что в регионе испытали противодроновую защиту. 

