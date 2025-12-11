Нижегородский аэропорт экстренно принял 15 летевших в Москву самолетов Общество

Фото: пресс-служба аэропорта имени Чкалова

Нижегородский аэропорт внепланово принял 15 самолетов, следовавших в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отметим, что ночью из-за угрозы атаки БПЛА в московских аэропортах действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их сняли только в 8:00 11 декабря. По данным Минобороны РФ, за ночь средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над Московской областью, включая 32 БПЛА, летевших на Москву.

Пассажиры самолетов, которым пришлось поменять курс и приземлиться в Нижнем, ожидают вылет на бортах либо в терминале "Чкалова". С ними работают представители авиакомпаний.

В аэропорту плюсом к питьевым фонтанчикам поставили кулеры с питьевой водой. Пассажирам выдали пуфы и матрасы.

Напомним, что нижегородский аэропорт приостанавливал работу утром 9 декабря. Причина та же - угроза атаки БПЛА. В результате два рейса были задержаны, еще два отменены.