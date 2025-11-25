Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Завод в Дзержинске защитят от БПЛА почти за 40 млн рублей

25 ноября 2025 11:40 Общество
Завод в Дзержинске защитят от БПЛА почти за 40 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

На одном из промышленных предприятий Дзержинска появится система контроля воздушного пространства, предназначенная для обнаружения и подавления беспилотников. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Конкурс объявил Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Нижегородской области. Стоимость контракта составляет 39,4 млн рублей. За эти средства подрядчик должен поставить и смонтировать оборудование: радиолокационную станцию, радиоэлектронный комплекс для обнаружения и подавления малых БПЛА, а также два портативных автоматических пеленгатора.

Система должна обеспечивать обнаружение беспилотников на расстоянии от 2 до 15 км, в зависимости от их типа и размера, подавление сигналов управления дронами — на дистанции до 1,5 км. Радиолокационная станция должна одновременно отслеживать до 250 целей, а её сектор сканирования составлять 360 градусов.

Комплекс необходимо будет интегрировать с существующими системами оповещения и средствами радиоэлектронной борьбы. Также предусмотрена возможность объединения нескольких станций в единую сеть. Поставщик обязан провести монтаж, пусконаладочные работы и обучить персонал заказчика.

Поставка оборудования должна быть осуществлена в течение пяти дней с момента заключения контракта, а ввод в эксплуатацию — в течение двух дней после поставки. 

Ранее сообщалось, что более 320 млн рублей выделяют на защиту нижегородских мостов и дорог. 

