Противодроновую защиту испытали в Нижегородской области Общество

Фото: Юлия Иванова, ИА "Время Н"

В День добровольца, 5 декабря, в аэроклубе поселка Большое Козино состоялась встреча депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владислава Атмахова с региональными волонтерами. Мероприятие стало продолжением инициативы, в рамках которой активисты проводят испытания беспилотных летательных аппаратов и защитного снаряжения в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как подчеркнул депутат, такие встречи планируется проводить регулярно — не реже одного раза в квартал. Это позволит своевременно выявлять и решать проблемы, возникающие в процессе работы добровольцев, участвующих в сборе и тестировании снаряжения для фронта.

Центральным элементом встречи стали полевые испытания антидроновых средств — в том числе специальных плащей-палаток, маскировочных накидок и термозащитных одеял. Волонтеры, которым предстоит обеспечивать бойцов этим оборудованием, протестировали его с использованием дронов, тепловизоров и других приборов, работающих на различных частотах. Цель — выяснить, насколько надежно снаряжение скрывает человека от средств воздушной и тепловой разведки.

По словам Владислава Атмахова, многие волонтеры вынуждены использовать недорогие и доступные материалы. Однако эффективность таких решений должна тщательно оцениваться: речь идет о жизни бойцов, и цена ошибки слишком высока. Некоторые образцы экипировки уже показали неудовлетворительные результаты, и теперь предстоит подготовить рекомендации по исключению их из дальнейшего использования.

Обсуждение результатов состоялось прямо на месте испытаний — в формате открытого разговора "в поле". Как отметил депутат, только в реальных условиях можно объективно понять, насколько снаряжение справляется со своей задачей. Иногда проблема кроется в самом материале, иногда — в ошибках производства. Подобные выезды позволяют не только выявить слабые места, но и оценить подлинный вклад волонтеров, создающих защитные средства своими руками.

Парламентарий выразил уверенность, что полевые испытания с применением различных типов камер, подсветки и оборудования станут основой для будущих улучшений: волонтеры получат четкие инструкции, а бойцы — надежную, проверенную защиту.

"Мы продолжим совершенствовать подходы, чтобы на фронт попадали только те решения, в которых мы уверены. Все это делается ради главной цели — Победы", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что нижегородский эксперимент по беспилотникам расширили еще на два региона.