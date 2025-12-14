"Ёлка Нижегородского края": социальное предпринимательство формирует новую региональную традицию Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

14 декабря 2025 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие «Ёлки Нижегородского края» - первого регионального новогоднего объекта, созданного жителями муниципалитетов области (0+). Проект стал частью программы «Пять чудес Горьковской ёлки» и показал, как социальное предпринимательство и креативные индустрии могут создавать новые культурные традиции региона.

Инициаторами выступили Ассоциация «Нижегородский центр развития туризма» и туроператор гостеприимства «Открой Мир». Они объединили муниципалитеты, школы, ремесленные центры, семьи и творческие студии вокруг единой идеи создания культурного объекта. Такой подход усиливает социальный капитал: жители становятся не зрителями, а полноценными соавторами.

«В прошлом году мы украшали ёлку Нижегородской области на открытии новогодней столицы в Кирове. Она была поменьше, но для неё мы собирали игрушки с разных районов нашей области. И сейчас мы решили, что такую красавицу должны увидеть все нижегородцы и гости нашего города.Мы объявили конкурс и собрали огромное количество игрушек, которые теперь украшают елку в центре Нижнего Новгорода», – рассказала руководитель ассоциации «Нижегородский центр развития туризма», посол гостеприимства Нижегородской области Елена Богомолова.

На ёлке разместили более 100 авторских игрушек, каждая из которых отражает культурный код того муниципалитета, откуда она приехала. Также на ёлке появились QR-коды, ведущие на интерактивного страницу, где можно услышать короткие рассказы о районах и их особенностях.

На мероприятии прошло награждение победителей и призеров конкурса «Игрушка Нижегородского края». Жители области из всех муниципалитетов разных возрастов– от школьников до взрослых мастеров – приняли участие в украшении елки. Они вложили в идею игрушек местный культурный код.

Так, студент Павловского автомеханического техникума Владислав Борягин представил игрушку в виде лимона:

«Павлово – родина домашних лимонов. Мы всё семьёй решили создать его в виде новогодней игрушки. Пусть этот цитрус станет украшением праздничной елки и порадует жителей всей Нижегородской области», – отметил он.

Юная участница из гимназии №12 Нижнего Новгорода Анастасия Носкова подготовила игрушку с Семёновской росписью.

«В школе нас учат разным нижегородским видам росписи. Мне больше всего нравится Семеновская, поэтому я решила перенести её на свою игрушку. Вместе с учителем мы подготовили деревянную основу, подобрали эскиз и вручную расписали её. У нас ушло на это 2 дня. Рады, что наши старания отметили члены жюри», – поделилась Анастасия.

Открытие сопровождалось детской акцией «Открытки добра», в рамках которой ребята создали поздравительные открытки для пожилых людей, встречающих Новый год в одиночестве. Этот элемент подчеркнул ключевую идею всего проекта: культура – это не только творчество, но и забота, внимание и взаимная поддержка.

«Проект «Ёлка Нижегородского края» – это пример того, как социальное предпринимательство объединяет людей вокруг добрых и созидательных инициатив. Здесь каждая игрушка – это вклад конкретной семьи, школы или ремесленника. Такие проекты формируют новые традиции, усиливают доверие, развивают внутренний туризм и показывают, что бизнес может быть не только экономическим, но и социальным лидером. Именно в таких инициативах рождается настоящая региональная идентичность», - отметила региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Ольга Никитина.

«Ёлка Нижегородского края» стала примером того, как предпринимательские подходы в социальной сфере могут создавать устойчивые практики и объединять жителей региона вокруг важных ценностей.