Общество

Солнце готовит "чёрного лебедя": что это за явление?

02 декабря 2025 20:00 Общество
Солнце готовит чёрного лебедя: что это за явление?

Фото: ИКИ РАН

На юго-восточном краю солнечного диска сформировался крупный комплекс из трёх пятен, что может стать предвестником мощных солнечных вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передаёт 360.ru.

Утром 2 декабря общая площадь пятен достигла 2200 квадратных единиц, что значительно превышает средние показатели. Группа солнечных пятен №4294 стала второй по размеру за последние 10 лет. Эти пятна образуют единую структуру, что увеличивает вероятность их взаимодействия.

Для сравнения, в октябре-ноябре 2003 года группа пятен № 486, имевшая площадь 2600 квадратных единиц, вызвала серию крупнейших вспышек текущего столетия.

"Базовая физика солнечных вспышек основана на очень простых принципах. Вспышки являются просто способом для атмосферы Солнца избавиться от лишней энергии, накапливающейся как раз в крупных активных центрах. Почему этот обычный механизм сбоит в данном случае остается непонятным. Либо по каким-то причинам область не формирует энергию, что при таких размерах выглядит мало правдоподобным, либо эта энергия в данный момент активно накапливается", - прокомментировали эксперты Лаборатории.

В ИКИ РАН рассказали, что ситуация, сложившаяся на Солнце, характеризуется как "чёрный лебедь", что означает редкое и непредсказуемое событие. Учёные отмечают, что сценарий, при котором серия вспышек достигнет уровня X10-X20 (самые мощные вспышки), имеет равную вероятность реализации и не поддается точному прогнозированию. В настоящее время остаётся лишь наблюдать за развитием событий.

Теги:
Астрономия Наука
28 ноября 2025 13:40Магнитные бури накроют Нижний Новгород в начале декабря
