Роспотребнадзор опроверг слухи о новом заразном вирусе в Нижегородской области

В Роспотребнадзоре заявили, что информация о появлении и распространении "нового нетипичного вируса" в России, включая Нижегородскую область, не соответствует действительности.
Как пояснили в ведомстве, эпидемиологическая обстановка находится под постоянным контролем. На данный момент каких-либо новых патогенов, нехарактерных для текущего сезона, не зафиксировано.
Специалисты отмечают, что в стране наблюдается ожидаемый сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. Преимущественно регистрируются случаи вируса гриппа A(H3N2), типичного для зимнего периода.
Роспотребнадзор рекомендует гражданам пройти вакцинацию, чтобы снизить риск осложнений и тяжёлого течения болезни.
