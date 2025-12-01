Роспотребнадзор опроверг слухи о новом заразном вирусе в Нижегородской области Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что информация о появлении и распространении "нового нетипичного вируса" в России, включая Нижегородскую область, не соответствует действительности.

Как пояснили в ведомстве, эпидемиологическая обстановка находится под постоянным контролем. На данный момент каких-либо новых патогенов, нехарактерных для текущего сезона, не зафиксировано.

Специалисты отмечают, что в стране наблюдается ожидаемый сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. Преимущественно регистрируются случаи вируса гриппа A(H3N2), типичного для зимнего периода.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам пройти вакцинацию, чтобы снизить риск осложнений и тяжёлого течения болезни.

