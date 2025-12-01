Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2025 11:29Роспотребнадзор опроверг слухи о новом заразном вирусе в Нижегородской области
01 декабря 2025 11:16Нижегородские муниципалитеты передали очередную партию гумпомощи бойцам СВО
01 декабря 2025 11:12Нижегородские первоклашки будут проходить в школы по браслетам
01 декабря 2025 10:35Нижегородцев в декабре ждет самая короткая рабочая неделя в году
01 декабря 2025 09:38Новый порядок расчёта утильсбора вступил в силу в России с 1 декабря
30 ноября 2025 16:59Нижегородский дерматолог рассказала, чем опасен "супергрибок" из Европы
30 ноября 2025 16:37Минздрав опроверг нехватку бумаги для рецептов в Нижегородской области
30 ноября 2025 16:25Высокие гости посетили Нижегородскую станцию аэрации: что они там увидели
30 ноября 2025 14:32Губернатор Глеб Никитин показал детское фото своей мамы
30 ноября 2025 14:26Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в День матери
Общество

Роспотребнадзор опроверг слухи о новом заразном вирусе в Нижегородской области

01 декабря 2025 11:29
Роспотребнадзор опроверг слухи о новом заразном вирусе в Нижегородской области

В Роспотребнадзоре заявили, что информация о появлении и распространении "нового нетипичного вируса" в России, включая Нижегородскую область, не соответствует действительности.

Как пояснили в ведомстве, эпидемиологическая обстановка находится под постоянным контролем. На данный момент каких-либо новых патогенов, нехарактерных для текущего сезона, не зафиксировано.

Специалисты отмечают, что в стране наблюдается ожидаемый сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. Преимущественно регистрируются случаи вируса гриппа A(H3N2), типичного для зимнего периода.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам пройти вакцинацию, чтобы снизить риск осложнений и тяжёлого течения болезни.

Ранее нижегородский дерматолог Татьяна Павлова рассказала, чем опасен "супергрибок" из Европы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

