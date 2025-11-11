Росздравнадзор опроверг нехватку вакцины от ротавируса в Нижегородской области Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Росздравнадзор выступил с опровержением информации о перебоях в поставках вакцины от ротавирусной инфекции, ранее опубликованной в СМИ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Ведомство заверило, что в стране сохраняется стабильное обеспечение препаратом.

По официальным данным, в 2025 году в гражданский оборот уже поступило более 545 тысяч упаковок вакцины. Это существенно превышает объем поставок за весь 2024 год, когда было введено 363 тысячи упаковок.

Согласно информации из системы маркировки лекарственных средств, на складах и в медицинских организациях сейчас находится свыше 180 тысяч упаковок вакцины.

На данный момент в России используется вакцина Рота-V-Эйд, производимая индийской компанией Serum Institute. Закупки американского аналога прекратились в 2023 году. Параллельно ведется работа по локализации производства вакцины на территории России. Компания "Фарм Эйд" планирует наладить выпуск препарата на границе Московской и Калужской областей.

Кроме того, Центр имени Гамалеи завершает разработку отечественной вакцины Гам-VLP-рота. Клинические испытания на детях старшего возраста уже завершены. Сейчас проходит вторая и третья фазы исследований на детях в возрасте от 8 до 32 недель. Регистрацию препарата планируют в 2026 году.

