Новые автобусы свяжут Кстово с другими районами Нижнего Новгорода

С начала 2026 года Кстово начнут поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. Региональный центр развития транспортных систем запустил конкурсные процедуры на обслуживание маршрутов №118, №60 и №115. Это позволит обеспечить регулярное автобусное сообщение по действующим городским тарифам областного центра, сообщили в ЦРТС.

С 1 января начнет работу маршрут №118. Он будет курсировать по Кстову, связывая микрорайон Нагорный, Старое Кстово и жилой комплекс "Фрегат". Новый маршрут заменит Т-1, на который в течение года поступало много жалоб от пассажиров.

Также с января на линию выйдет городской маршрут №60 "ФОК "Волжский Берег" – поселок Приволжский". Он сменит действующий маршрут №6. Автобусы будут следовать по проспекту Капитана Рачкова, улицам Ступишина, Магистральной, 40 лет Октября, Театральной, Талалушкина и Волжской.

С 4 января запустят новый маршрут №115 "Завод "Нител" – автостанция Кстово (через деревню Бешенцево)". Он обеспечит транспортную связь между Кстовом и Приокским районом Нижнего Новгорода, а также с населенными пунктами, расположенными по пути следования. Маршрут пройдет через деревню Опалиха, поселок Ждановский, ТЦ "Мега", деревню Федяково, село Большая Ельня, поселки Культура и Селекционной станции, деревни Козловка, Бешенцево и Ольгино.

Еще один новый маршрут, №130 "Улица Долгополова – автостанция Кстово", планируется запустить с 12 января. Он обеспечит прямое транспортное сообщение Кстова с микрорайоном Верхние Печеры, НОКБ имени Семашко, площадями Минина и Пожарского, Горького и Ленина, а также с Московским вокзалом.

Запуск новых маршрутов направлен на повышение транспортной доступности и удобства для пассажиров, совершающих ежедневные поездки. На всех направлениях будет действовать единая городская тарифная сетка: стоимость проезда составит 40 рублей. При этом сохраняются льготные тарифы и возможность бесплатных пересадок в течение 60 или 90 минут.

