Еще одно предприятие увеличило выработку благодаря "Производительности труда"

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «АПС Групп» подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Компания специализируется на производстве оборудования для переработки молока и сыроделия. В качестве пилотного потока на предприятии был выбран процесс производства сыроизготовителя СИЗ-5000, на который приходится 11,5% выручки предприятия.
«За полгода эксперты РЦК тщательно проанализировали работу пилотного участка и внедрили улучшения по трем основным проблемам, которые оказывали большее влияние на поток. Например, для ускорения процесса нанесения маркировки на детали сыроизготовителя, на предприятии заменили ручную маркировку на машинную с помощью принтера. Также реорганизована работа на ленточнопильном станке для сокращения лишних перемещений сотрудников и пересмотрен процесс сортировки чертежей. Внедрение бережливых технологий позволило предприятию на семь часов снизить время производства сыроизготовителя и увеличить выработку на 17 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 20 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.
В Нижегородской области два производителя промышленного оборудования для пищевой промышленности используют инструменты федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 303 нижегородские компании.
Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.
По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.
