Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
16 декабря 2025 17:53"Единая Россия" обратилась к членам партии и согражданам в преддверии выборов в Госдуму
16 декабря 2025 16:19Игорь Комаров провел совещание с главами регионов ПФО
16 декабря 2025 15:15Люлин поддержал Матвиенко в вопросе доступности жилья
16 декабря 2025 13:39Лавров включил Нижегородскую область в топ по переселению иностранцев
16 декабря 2025 06:00Избирком утвердил новую схему округов в Нижегородской области
15 декабря 2025 18:12Захар Прилепин: "СВО в ближайшей перспективе не закончится"
15 декабря 2025 14:55Шалабаев отчитался по выполнению нацпроектов в Нижнем Новгороде за 2025 год
12 декабря 2025 19:13Эксперт-мониторинг событий с 5 по 12 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр"
12 декабря 2025 16:29Опыт развития территорий обсудили в Якутии на Всероссийском форуме
11 декабря 2025 15:58Глеб Никитин принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета по направлению "Кадры"
Политика

"Единая Россия" обратилась к членам партии и согражданам в преддверии выборов в Госдуму

16 декабря 2025 17:53 Политика
Единая Россия обратилась к членам партии и согражданам в преддверии выборов в Госдуму

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В обращении, принятом на Генсовете партии 12 декабря, подчеркнули роль жителей в подготовке народной программы и реализации государственной политики, направленной на укрепление общества, защиту традиционных ценностей, развитие экономики, науки, обороны и социальной справедливости.

«Народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе — благополучному и безопасному будущему», — говорится в обращении. 

Особый акцент в обращении сделан на том, что «Единая Россия» объединяет людей труда, поддерживает граждан, укрепляет единство общества и обеспечивает участие каждого через открытое предварительное голосование и инициативное бюджетирование. 

«Работу по подготовке новой народной программы мы начали уже сейчас. В первую очередь большое внимание уделили налаживанию и активизации работы с первичными отделениями и муниципальными депутатами. Это наш главный и самый достоверный источник информации о реальных проблемах, чаяниях и запросах нижегородцев. В 2026 году на местные отделения ляжет особенно большая нагрузка, но я уверен, что они обязательно справятся со всеми задачами. В регионе будут организованы площадки по сбору предложений от граждан. Это даст возможность любому желающему озвучить свои идеи для обновлённого варианта главного документа самой народной партии — “Единой России”», — пояснил заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

Предстоящий 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России, а победа партии на выборах в Госдуму станет подтверждением её миссии, резюмируется в документе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Госдума Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных