"Единая Россия" обратилась к членам партии и согражданам в преддверии выборов в Госдуму Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В обращении, принятом на Генсовете партии 12 декабря, подчеркнули роль жителей в подготовке народной программы и реализации государственной политики, направленной на укрепление общества, защиту традиционных ценностей, развитие экономики, науки, обороны и социальной справедливости.

«Народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе — благополучному и безопасному будущему», — говорится в обращении.

Особый акцент в обращении сделан на том, что «Единая Россия» объединяет людей труда, поддерживает граждан, укрепляет единство общества и обеспечивает участие каждого через открытое предварительное голосование и инициативное бюджетирование.

«Работу по подготовке новой народной программы мы начали уже сейчас. В первую очередь большое внимание уделили налаживанию и активизации работы с первичными отделениями и муниципальными депутатами. Это наш главный и самый достоверный источник информации о реальных проблемах, чаяниях и запросах нижегородцев. В 2026 году на местные отделения ляжет особенно большая нагрузка, но я уверен, что они обязательно справятся со всеми задачами. В регионе будут организованы площадки по сбору предложений от граждан. Это даст возможность любому желающему озвучить свои идеи для обновлённого варианта главного документа самой народной партии — “Единой России”», — пояснил заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

Предстоящий 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России, а победа партии на выборах в Госдуму станет подтверждением её миссии, резюмируется в документе.