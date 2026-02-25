Эксклюзив
Политика

В Нижнем Новгороде прошла отчетная встреча фракции "Единой России"

25 февраля 2026 12:37 Политика
В Нижнем Новгороде прошла отчетная встреча фракции Единой России

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

24 февраля 2026 года в Гордуме Нижнего Новгорода состоялось очередное собрание депутатского объединения "Единой России". Заседание провел руководитель партийного актива, вице-спикер Думы Евгений Костин.

В работе приняли участие председатель Думы, член Генсовета партии Евгений Чинцов, заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области Алексей Антонов, руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Филипенко, а также заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Ирина Кондырева.

Перед началом заседания школьникам Нижнего Новгорода вручили благодарственные грамоты за активную общественную деятельность и успехи в учебе. Руководитель "Добро. Центра" МБУДО "Молодежный центр города Сарова" Марина Аркадьева получила диплом и знак победителя конкурса "Лучший доброволец Нижегородской области". В церемонии награждения участвовали депутаты Евгений Чинцов, Татьяна Дружинина, Марина Крюкова и Александр Кузнецов. Кроме того, Алексей Антонов вручил партийные билеты депутатам Светлане Досаевой и Марине Крюковой.

Основной темой повестки стала отчетная кампания по реализации Народной программы "Единой России". Дмитрий Филипенко сообщил, что партия подводит итоги выполнения программы и приступает к формированию нового документа. Предложения жителей собираются на портале естьрезультат.рф. В планах — проведение серии круглых столов по направлениям транспорта и дорожного хозяйства, развития экономики, технологического лидерства и другим темам.

Также председатель Молодежной палаты при городской Думе Алексей Филимонов представил нормотворческую инициативу о внесении изменений в решение Думы о наградах. Речь идет о введении Знака отличия Думы "За вклад в развитие молодежной политики городского округа город Нижний Новгород".

По словам Евгения Костина, депутаты обсудили повестку предстоящего заседания городской Думы, в которую включены 34 вопроса, а также обменялись мнениями по ряду актуальных тем. Среди них — формирование Народной программы, работа первичных отделений по сбору гуманитарной помощи, проведение партийных мероприятий, в том числе акции "Цветы мамам Героев" к Международному женскому дню и конкурса школьных музеев.

"Конечно же, говорили о качестве уборки снега и вывоза мусора. Вопросы городского хозяйства и благоустройства, по отзывам депутатов, к которым в первую очередь обращаются жители, порой встают довольно остро и требуют нашего вмешательства. Консолидированная позиция нашего актива в том, что нужно стремиться к системной работе, сводя к минимуму практику ручного управления", — подчеркнул Евгений Костин, подводя итоги собрания.

