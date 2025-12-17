Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Экскурсии на завод ОМК в Выксе привлекли более 3 тысяч туристов в этом году

17 декабря 2025 14:37 Общество
Фото: ОМК

С момента запуска проекта промышленного туризма "Завод видел" (18+) в 2018 году, выксунская площадка Объединённой металлургической компании (ОМК) в Нижегородской области значительно увеличила долю школьников и студентов среди своих посетителей. Если в первый год старта программы учащиеся составляли лишь 2% от общего числа туристов, то за семь лет этот показатель вырос до 35%.

Такой рост стал возможен благодаря активному интересу со стороны образовательных учреждений, а также расширению экскурсионных маршрутов, адаптированных для детей начиная с 10 лет. Всё больше школьных групп приезжает на завод организованно, чтобы своими глазами увидеть, как устроено современное промышленное производство.

В текущем году завод ОМК в Выксе уже принял более 3 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользуется маршрут "Удивительные превращения стали". Он позволяет гостям проследить путь стали — от выплавки до выпуска готовых труб, а также познакомиться с работой сталеваров и прокатчиков.

Одним из новых направлений стала экскурсия "Все по науке. Лунный трубопровод", в рамках которой школьники и студенты посещают центральную заводскую лабораторию. Этот маршрут не только демонстрирует научную составляющую металлургии, но и раскрывает привлекательность инженерных профессий для подрастающего поколения.

По словам Наталии Щербаковой-Юницкой, руководителя направления культурных проектов ОМК, многие школьники приходят на экскурсии с представлением о заводе как о тяжёлом и рутинном месте. Однако после посещения они видят совсем иную картину.

"Мы показываем ребятам, что современное производство — это высокотехнологичная среда с роботами, системами компьютерного зрения и молодыми, квалифицированными специалистами. Они узнают, что за каждым процессом стоят инженеры, учёные, ИТ-эксперты. Всё это помогает детям по-новому взглянуть на промышленность и, возможно, определиться с будущей профессией", — рассказала она.

Выкса ОМК Туризм
