Политика

Евгений Люлин считает, что трудовой героизм Богородска должен быть увековечен

18 декабря 2025 13:10
Евгений Люлин считает, что трудовой героизм Богородска должен быть увековечен

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области поддержали инициативу о присвоении городу почетного звания. 

18 декабря на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты единогласно приняли постановление об обращении к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о присвоении городу Богородску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Спикер регионального парламента Евгений Люлин считает, что трудовой героизм Богородска должен быть увековечен.

В своем обращении депутаты приводят факты трудового подвига богородчан. С началом Великой Отечественной войны в городе развернули производство предприятия, эвакуированные из западных регионов страны, оказавшиеся под угрозой оккупации. Крупнейшим из них стала прибывшая из Брянска Ремонтная база №6, которая стала Богородским механическим заводом. Уже в первые два месяца работы коллектив рембазы восстановил 461 танк, 13 бронетранспортеров, 28 бронеплощадок и 675 моторов. Всего за годы войны завод дал фронту более 3500 боевых машин и другой оборонной продукции. На личные средства рабочих были выпущены два бронепоезда - «Правда» и «Звезда».

Самоотверженная работа этого предприятия была отмечена высшей государственной наградой - Орденом Ленина. Другие промышленные предприятия Богородска также показывали пример ударного труда и неоднократно отмечались переходящими Красными знаменами ГКО СССР, обкома и горкома ВКП(б), горкома ВЛКСМ, а также ведомственными наградами. В течение 1942-1946 годов переходящее Красное знамя Горьковского обкома ВКП(б) и облисполкома присуждалось кожгалантерейной фабрике - 10 раз, шорно-седельной фабрике им. К. Маркса - 11 раз, кожзаводу им. Калинина - 7 раз, заводу им. Юргенса - 4 раза. В апреле 1945 года по итогам соцсоревнования Богородскому району было присуждено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны СССР, которое затем, в ознаменование особых трудовых достижений, было оставлено в Богородске на вечное хранение.

Десятки работников Богородских предприятий были удостоены высоких государственных наград - Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». Население активно участвовало в патриотических движениях – собирали средства на строительство военной техники, отправляли теплых вещей и продукты на фронт. Кроме того, в Богородске размещался эвакогоспиталь, обслуживание которого во многом легло на плечи местного населения.

«Для нас, нижегородцев, инициатива о присвоении Богородску высокого звания - это личное. Это память о наших отцах, дедах и матерях, которые сутками не отходили от станков. Это не просто статус - это признание на государственном уровне того, что каждый житель Богородска в годы войны стал частью великого фронта в тылу.  Уверен, присвоение звания станет не только знаком глубочайшего уважения к подвигу наших предков, но и важнейшим уроком исторической памяти для наших детей и внуков», - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

