Общество

ЗСНО одобрило закон о трудоустройстве участников СВО

18 декабря 2025 13:41 Общество
ЗСНО одобрило закон о трудоустройстве участников СВО

Фото: пресс-служба ЗС НО

18 декабря состоялось заседание Законодательного собрания Нижегородской области. На нем депутаты приняли закон, внесенный фракцией партии «Единая Россия», направленный на содействие в трудоустройстве участников специальной военной операции. Документ призван помочь гражданам, завершившим военную службу по мобилизации или по контракту, либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта о пребывании в добровольческом формировании, успешно адаптироваться к мирной жизни и трудоустроиться.

Документ дополнит действующий региональный закон «О квотировании рабочих мест». Теперь в перечень граждан, трудоустройство которых осуществляется в рамках квоты, будут включены участники СВО. Для работодателей с численностью сотрудников более 100 человек будет установлена обязанность выделять для них 1% рабочих мест от среднесписочной численности работников. При этом предусмотрены исключения: например, квота не применяется для общественных объединений инвалидов, организаций в процессе банкротства или при отсутствии в регионе соискателей из числа данной категории граждан. 

«Сегодня мы поставили финальную точку в процессе создания важной социальной гарантии для наших защитников. Это конкретный механизм, который откроет двери многих предприятий и организаций области для тех, кто с оружием в руках отстаивал безопасность страны. Мы уверены, что работодатели с пониманием отнесутся к этой мере и помогут ветеранам СВО найти свое место в гражданской жизни», – отметил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии «Единая Россия» в региональном парламенте Алексей Антонов. 

Также закон предусматривает механизм выполнения квоты через прямое трудоустройство или заключение соглашений с другими организациями. Как было отмечено на заседании, это должно позволить работодателям более гибко подходить к исполнению новых требований, не нарушая производственных процессов.

«В регионе мы последовательно реализуем политику поддержки участников специальной военной операции и их семей, и трудоустройство является ее краеугольным камнем. Это ответственное и ожидаемое решение. Принятый закон – реальный инструмент, который даст нашим героям уверенность в том, что их опыт и самоотдача будут востребованы на родной земле. Мы создаем систему, в которой защитники Отечества не будут предоставлены сами себе после возвращения, а получат четкие «социальные лифты» и перспективы», – заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Законодательное собрание СВО
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных