Как проходили "Итоги года 2025" с Владимиром Путиным: взгляд изнутри

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Каждый год (ну, почти) в декабре журналисты ходят на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Это у них традиция такая.

Правда, в последние годы мероприятие совмещают с прямой линией, в ходе которой задать интересующие вопросы могут и простые граждане. Отчего оно становится не столько профессиональным событием, сколько народным. Но, как ни крути, —по-прежнему масштабным и самым ожидаемым. Участие в нем —престиж, а для некоторых, что греха таить, кульминация творческой деятельности. Поэтому когда появилась возможность отправиться в командировку в Москву, я ей воспользовалась.

Накануне поездки журналистов предупредили, что на месте придется сдать ПЦР-тест на ковид и грипп — больных в зал с президентом не пустят! Также разослали список того, что запрещается проносить в зал (в этом году, как и в 2024-м “Итоги года” проходили в Гостином дворе). Конечно, удивительно было увидеть в перечне пауэрбанк для зарядки телефона, ведь мероприятие по опыту прошлых лет длится несколько часов! Но деваться некуда — безопасность на первом месте, потому приходилось экономить заряд.

Обстановка на улице...

Обстановка в Гостином дворе за час до начала.

Итак, настал день икс! Фотографов и телевизионщиков начали пускать в Гостиный двор в 8:30, а пишущих журналистов в 9:30. Но многие пришли сильно заранее в надежде поскорее попасть внутрь и занять места в первых рядах. К 9:00 очередь выстроилась почти до середины Варварки, через час она стала еще длиннее. Из плюсов — довольно мягкая погода: ни тебе лютых 20-градусных морозов, ни снегопада. Хотя провести на улице два часа в -1℃ — так себе удовольствие.

С едой, колюще-режущими, аэрозолям

и многим другим на пресс-конференцию не пускают.

Пока стояли в очереди, было время познакомиться с коллегами. Одни приехали на “Итоги” впервые (как я), другие, что называется, на опыте. Например, Сергей Лисовский, главред газеты “Общество и Экология”, участвовал в пресс-конференции президента 12 раз. Шесть раз ему удалось задать вопрос главе государства. В этом году он приехал в традиционном казачьем костюме, который привлекал внимание прессы, но так и не обратил на себя внимание Главного.

Пройдя несколько пунктов досмотра, я все же оказалась в месте проведения мероприятия. Правда, к тому моменту (шел двенадцатый час) зал был почти под завязку. Мест на галерке хватало, но хотелось сесть поближе. Выбрала правое крыло (если смотреть со стороны Путина, то левое — считается, что оно самое выгодное).

Дмитрий Песков пообщался с прессой

за полчаса до начала "Итогов года".

Моими соседями оказались журналисты из Associated Press. Чуть ниже ниже сидел представитель китайского информационного агентства “Синьхуа” Лю Кай. Ему, конечно, же дали слово. Но в кадр ни я, ни моя табличка не попали — девушка с микрофоном встала аккурат передо мной. Шанс засветиться на большом экране был упущен.

Вообще таблички — отдельная история. Раньше строгих требований к ним не было. Люди приходили чуть не с транспарантами, загораживая телевизионщикам и фотографам главного героя события. В итоге организаторы ввели правило: таблички должны быть не больше формата А4. К надписям тоже пристальное внимание. Видела, что у некоторых при входе отбирали таблички. У меня, к примеру, изъяли маркеры, чтобы, не дай бог, что-нибудь не добавила к своей надписи уже будучи в зале.

По-настоящему интересных табличек было не так много. Мое внимание привлекли рыбка с надписью “Астрахань”, “Аляска наша”, “Хочу жениться”, “Кокошник”. Обладателям последних двух удача улыбнулась — их вопросы прозвучали. Причем молодой человек уже не первый раз пришел на пресс-конференцию с “Хочу жениться”, но именно вчера он решился на всю страну сделать предложение своей девушке, с которой много лет встречается. Позже в прямом эфире выяснилось, что она сказала “Да”, чему президент был искренне рад. Такое вот “Давай поженимся”.

Было на главном событии года и “Поле чудес” — журналист газеты "СССР" Шамсудин Бобоев в прямом эфире подарил президенту сборник стихов о Персии и Таджикистане. Мило, но несерьезно. Такие лирические отступления лишали других возможности спросить о животрепещущем и получить моментальную реакцию главного человека в стране. Как верно подметил журналист кремлевского пула Александр Юнашев, в 2025 году журналисты как будто подготовились чуточку хуже, чем простые граждане, чьи видеообращения были четкими, лаконичными, по существу. Так, как и просил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты же (не все, но многие), получив микрофон, начинали растекаться мыслями по древу, рассыпаться в благодарностях, забывая, что вообще-то это прямой эфир и шесть сотен жаждущих обратиться к президенту представителей СМИ!

Еще один вывод, к которому я пришла, посмотрев на мероприятие изнутри, яркий костюм и табличка с броской надписью — не гарантия быть замеченным. Некоторые просто тянули руку, и президент давал им слово, называя “скромными”.

Также в течение всех четырех с половиной часов на больших экранах транслировались вопросы граждан (всего, напомню, на прямую линию поступило более 2,5 млн обращений). Далеко не всё транслировалось в прямом эфире, но было доступно для съемки с места. “Когда вернут “Нормальный интернет”? Невозможно даже отправить свои обращения Путину!” (как видно, возможно). “Кто будет следующим президентом? Хотелось бы присмотреться”. “А что если нам ввести утильсбор на стиральные и швейные машины? Еще и детские машины есть”.

В какой-то момент Путин заметил на экране следующее предложение: “Надоели эти передачи про Украину! Может, будем решать свои проблемы и их освещать?” Президент согласился, что с такими передачами пора заканчивать. Транслировались также призывы объединить майские праздник, ввести 4-дневную рабочую неделю в 2026 году и т.д.. Были и совсем смелые вопросы, вроде “Когда закончится эта показуха?”.

В целом “Итоги года 2025” оставили положительное впечатление, несмотря на то, что мой вопрос про корпоративную поддержку демографии в регионе и в стране в целом так и не прозвучал (хотя о семье, материнстве и выплатах в этот день говорили очень много!). Но будем считать, что я сходила на разведку. Обязательно попытаю удачу в следующий раз, если представится такая возможность.